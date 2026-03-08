هل يجوز للمرأة الاعتكاف في المسجد خلال العشر الأواخر من رمضان؟.. المفتي يجيب

كشف الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، عن أهمية تخصيص المسلم أوقاتًا للعبادة والاقتراب من الله سبحانه وتعالى، من خلال الصلاة وقراءة القرآن والتعبد والذهاب إلى المساجد.

أفضل الوسائل للتفرغ

وأوضح الدكتور نظير عياد، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «اسأل المفتي» المذاع على قناة صدى البلد أن على المسلم الابتعاد عن الأمور التي تحول بينه وبين ربه، مؤكدًا أن الاعتكاف في المسجد يعد من أفضل الوسائل للتفرغ للعبادة.

وأضاف الدكتور نظير عياد، أن المرأة يجوز لها الاعتكاف في المسجد إذا كانت برفقة نساء وفي الأماكن المخصصة لهن، مع الابتعاد عن المخالطة، مشيرًا إلى أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد.



وتابع مفتي الجمهورية: اعتكاف المرأة في البيت يُعتبر مجرد خلوة وليس اعتكافًا شرعيًا.