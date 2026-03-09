بتصميم مذهل.. وان بلس تغزو الأسواق بهاتف جديد| إليك أهم مواصفاته



كشفت شركة ون بلس تدريجياً عن التفاصيل الرئيسية المتعلقة بهاتف ون بلس 15T. واليوم، أصدرت العلامة التجارية ملصقاً جديداً يعرض تصميم الهاتف وخيارات الألوان، وأكدت أنه سيتم إطلاقه في وقت لاحق من هذا الشهر في الصين.

تصميم وخيارات ألوان هاتف OnePlus 15T

كشف الملصق الذي نشرته شركة OnePlus أن التصميم العام لهاتف OnePlus 15T يبدو متسقًا مع هاتف OnePlus 15 ، وهو ليس مختلفًا كثيرًا عن هاتف OnePlus 13T الذي صدر العام الماضي.

يتميز هاتف 15T بتصميمه الصغير، وغطائه الخلفي الأنيق، ووحدة الكاميرا الموجودة في الزاوية العلوية. ويؤكد الإعلان التشويقي أيضًا توفره باللون الأخضر، ولون أغمق يميل إلى البني أو الرمادي الداكن. بالإضافة إلى هذه الألوان، من المتوقع أن يتوفر 15T باللون الأبيض أيضًا.

هاتف OnePlus 15T

مواصفات هاتف OnePlus 15T

من جانبه وصف رئيس شركة ون بلس، لي جي، الجهاز سابقًا بأنه "جهاز قوي بشاشة صغيرة". ومن المتوقع أن يتميز هاتف ون بلس 15T بشاشة مسطحة مقاس 6.32 بوصة ذات حواف متماثلة ضيقة للغاية من جميع الجوانب الأربعة. ولأغراض الأمان، سيحتوي على مستشعر بصمة مدمج في الشاشة بتقنية الموجات فوق الصوتية .

كشفت قائمة Geekbench للجهاز ، التي ظهرت الأسبوع الماضي، أنه سيحتوي على معالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس . وقد حقق الهاتف نتيجةً مذهلة بلغت 4.45 مليون نقطة على منصة AnTuTu.

أُكِّد أن هاتف OnePlus 15T سيأتي ببطارية سعتها 7500 مللي أمبير، بالإضافة إلى دعم الشحن السريع السلكي بقوة 100 واط والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط. وسيعمل بنظام التشغيل Android 16 المبني على تحديث ColorOS 16.

أما بالنسبة للكاميرا، فمن المتوقع أن يضم الهاتف كاميرا تليفوتوغرافية بيريسكوبية بدقة 50 ميجابكسل مصممة لتحسين التصوير عن بُعد. وعلى الرغم من احتوائه على عدسة بيريسكوبية وبطارية كبيرة، إلا أن بروز الكاميرا يبقى نحيفًا نسبيًا.