برلمان

مطالب برلمانية للمجتمع الدولي بدعم مصر في إيصال المساعدات للفلسطينيين

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي أن الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن يمثل خطوة حاسمة لتعزيز الاستقرار في المنطقة وحماية الأمن القومي العربي، مشيراً إلى أن اللقاء شهد بحثاً مستفيضاً حول التطورات الإقليمية الراهنة وسبل وقف التصعيد العسكري ، موضحا أن الرئيسين شددا على أولوية الحل السلمي لكافة أزمات المنطقة، مؤكدين رفض أي اعتداءات خارجة عن القانون، لا سيما الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، مع التركيز على الجهود التي بذلتها الدول العربية لتجنب الحرب وتقليل تداعياتها على المدنيين والاقتصاد.

وأشار " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم إلى أن الاتصال تناول كذلك القضية الفلسطينية، حيث استعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية لضمان استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، مع توفير المساعدات الإنسانية اللازمة للسكان، فيما أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره للدور المصري الفاعل في دعم الأمن والاستقرار وحق الفلسطينيين في دولتهم المستقلة.

وفي ضوء هذا اللقاء، دعا النائب احمد فؤاد أباظة المجتمع الدولي إلى اتخاذ 5 خطوات ومطالب عاجلة لدعم تنفيذ ما جاء خلال الاتصال وهى :
1. الضغط على جميع الأطراف لوقف التصعيد فوراً وضمان التزام الجميع بوقف النار.
2. دعم جهود مصر في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل عاجل لضمان حماية المدنيين.
3. الالتزام الدولي الكامل بحق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية.
4. مراقبة أي تدخلات خارجية تهدد استقرار الدول العربية وفرض عقوبات على المعتدين.
5. تعزيز آليات المصالحة الفلسطينية ودعم تنفيذ الإصلاحات الداخلية لتحقيق وحدة الصف الفلسطيني.

وأكد أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى أن الدور المصري لا يقتصر على الوساطة السياسية فقط، بل يشمل دعم الشعب الفلسطيني ومساندته في تحقيق حقوقه المشروعة.

وقال، إن السلام في المنطقة مسؤولية مشتركة، ومصر أثبتت أنها العمود الفقري لتحقيق الاستقرار العربي، والمجتمع الدولي مطالب اليوم بأن يقف إلى جانب المبادرات المصرية لضمان حماية المدنيين وتحقيق الأمن الفلسطيني، لأن استقرار المنطقة مرتبط مباشرة بتحقيق العدالة والسلام الشامل.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن الأمن القومي العربي التصعيد العسكري الاعتداءات الإيرانية

