البنك الدولي ينشئ آلية ضمان لتمويل بقيمة 10 مليارات دولار

أعلن البنك الدولي أن مجلس إدارته وافق على إنشاء آلية ضمان ائتماني جديدة لمساعدة جنوب إفريقيا على حشد 10 مليارات دولار من رأس المال الخاص على مدى 10 سنوات لتعزيز الاستثمار في البنية التحتية.

تتضمن آلية الضمان الائتماني، التي تعد جزءا من برنامج جنوب إفريقيا للتمويل المختلط للبنية التحتية المرنة، التزاما تمويليا أوليا بقيمة 350 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، عضو مجموعة البنك الدولي.

وذكرت وكالة ايكوفين المعنية بالشئون المالية والاقتصادية الإفريقية أن بنك التنمية لجنوب إفريقيا سيستضيف مرفق الائتمان العالمي، الذي سيصدر ضمانات ائتمانية قائمة على السوق، مما سيساعد على الحد من المخاطر المرتبطة بالاستثمارات في البنية التحتية، وجذب رؤوس الأموال الخاصة، وتقليل الاعتماد على الضمانات السيادية.

وأعلن البنك الدولي - في بيان صحفي - "أنه من المتوقع أن يحشد صندوق المناخ الأخضر، على مدى 10 سنوات، ما يقارب 10 مليارات دولار أمريكي (نحو 160 مليار راند جنوب إفريقي)، بشكل رئيسي من مستثمرين من القطاع الخاص والتجاري والمؤسسي، وأن يوفر حوالي 997 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وأن يساهم في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري".

وشهدت جنوب إفريقيا نموا اقتصاديا أقل من 1% خلال العقد الماضي، بينما لا يزال معدل البطالة يتجاوز 30%. وتستمر المعوقات المستمرة في قطاعات الكهرباء والنقل والشحن وإمدادات المياه في رفع التكاليف، وإعاقة الإنتاجية وخلق فرص العمل، والحد من الفرص المتاحة للشركات والأسر.

وتتمتع الدولة الأكثر تصنيعا في القارة بسوق مالية متطورة وعميقة، ومع ذلك، لا يزال رأس المال المؤسسي طويل الأجل غير مخصص بشكل كاف للبنية التحتية. وفي الوقت ذاته، فإن احتياجات البنية التحتية كبيرة ولا يمكن للقطاع العام وحده تلبيتها.

ومن المتوقع أن تعطي آلية الضمان الجديدة الأولوية لتعبئة رؤوس الأموال لتعزيز البنية التحتية لنقل الكهرباء، وهو أمر بالغ الأهمية لتعزيز أمن الطاقة في البلاد ودفع عجلة بناء محطات الطاقة النظيفة في المناطق المشمسة والعاصفة.

من جانبه، قال وزير المالية الجنوب إفريقي إينوك جودونجوانا: "سيتم إطلاق صندوق ضمان القيمة، الذي سيدعم استثمارات ضخمة في البنية التحتية لنقل الكهرباء، خلال الأشهر القادمة. ونتوقع بعد ذلك أن يؤكد شركاء التنمية مشاركتهم في رأس المال".. مشيرا إلى أن الآلية ستكون جاهزة للعمل قبل نهاية هذا العام.

وكان الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا، قد أعلن في فبراير الماضي إنشاء شركة مستقلة لنقل الكهرباء منفصلة عن شركة الكهرباء الحكومية "إسكوم هولدينجز". وقد أبدت شركات طاقة عالمية، من بينها "إنجي" (فرنسا)، و"أداني باور" (الهند)، و"ستيت جريد إنترناشونال ديفيلوبمنت" (الصين)، اهتمامها بالاستثمار في هذا المشروع، الذي يتضمن مد 14,000 كيلومتر من خطوط النقل الجديدة باستثمار يقدر بنحو 440 مليار راند (26,3 مليار دولار أمريكي).

وأشار بنك التنمية الجنوب إفريقي في بيان منفصل إلى أن آلية الضمان، التي تهدف إلى رأس مال أولي قدره 500 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تدعم مشاريع في مجالات النقل والمياه والبنية التحتية الاجتماعية. وذكر البنك الإقليمي أن "الآلية مصممة لتكون مستدامة وقابلة للتوسع، بدءا من البنية التحتية لنقل الكهرباء، ثم التوسع لتشمل قطاعات أخرى مع إثبات جدوى النموذج".