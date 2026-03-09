بعد استئصال المرارة.. شيرين غيد الوهاب تواجه تغييرات في الهضم والنظام الغذائي

أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب خضوعها لعملية استئصال المرارة مؤخرا، وأوضحت مصادر مقربة أن العملية تمت بنجاح وتكللت بالسلامة.

ويؤثر استئصال المرارة على بعض وظائف الجهاز الهضمي، إذ تتدفق الصفراء مباشرة من الكبد إلى الأمعاء بدلا من تخزينها في المرارة، ما قد يؤدي في البداية إلى بعض مشاكل الهضم مثل الانتفاخ أو الاسهال بعد الوجبات الدسمة. ومع مرور الوقت يتكيف الجسم وتعود عملية الهضم إلى طبيعتها.

ويُنصح المرضى بعد استئصال المرارة بتجنب الأطعمة الدسمة والمقلية، وتناول وجبات صغيرة ومتكررة، مع زيادة الألياف تدريجيا لتحسين الهضم، والحفاظ على شرب الماء بكمية كافية. كما يُفضل تجنب النشاطات الشاقة أو رفع الاوزان الثقيلة في الأسابيع الاولى بعد العملية، مع الالتزام بالمتابعة الطبية للتأكد من عدم حدوث أي مضاعفات.

أغلب المرضى يعودون إلى حياتهم الطبيعية خلال اسبوعين الى اربعة اسابيع بعد العملية، وأن التغيرات في النظام الغذائي غالبا مؤقتة وتتحسن مع مرور الوقت.