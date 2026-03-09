قبل العيد تبدأ ربات المنزل للتحضير لعمل الكحك ولذلك نقدم اليك طريقة عمل الغريبة الناعمة خطوة بخطوة لتكون هشة وذائبة في الفم:



المكونات:

2 كوب زبدة طرية (درجة حرارة الغرفة)

1 كوب سكر بودرة

3 أكواب دقيق (أو حسب الحاجة)

1 ملعقة صغيرة فانيليا

لوز أو فستق للتزيين (اختياري)

طريقة التحضير:

تحضير العجينة:

في وعاء كبير، اخلطي الزبدة مع السكر البودرة جيدًا حتى يصبح المزيج كريمي وناعم.

أضيفي الفانيليا وقلبي جيدًا.

إضافة الدقيق:

أضيفي الدقيق تدريجيًا مع التقليب بلطف حتى تحصلي على عجينة طرية وناعمة.

لا تعجني العجينة كثيرًا لتظل الغريبة هشة.

تشكيل الغريبة:

شكلي العجينة على شكل كرات صغيرة أو أشكال حسب الرغبة.

ضعيها على صينية فرن مدهونة أو مغطاة بورق زبدة.

يمكنك وضع نصف حبة لوز أو فستق في منتصف كل قطعة للزينة.

الخبز:

سخني الفرن على درجة حرارة 160 مئوية.

اخبزي الغريبة لمدة 15 – 20 دقيقة فقط أو حتى يبدأ أسفلها بالاحمرار الخفيف.

احرصي على عدم زيادة الوقت كي لا تفقد الغريبة نعومتها.





اتركي الغريبة لتبرد قليلًا قبل نقلها من الصينية.

قدميها مع القهوة أو الشاي، وستلاحظين أنها ناعمة وذائبة في الفم.