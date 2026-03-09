أكدت الدكتورة جاكلين عازر،محافظ البحيرة، أن المحافظة حريصة على التخطيط العمراني المنظم بكافة المدن والمراكز ونشر كافة البيانات المتعلقة بالأحوزة العمرانية المعتمدة، بما يضمن توفير بيئة عمرانية آمنة ومستقرة وتسهيل إجراءات البناء والترخيص للمواطنين.

مشيرة إلى أن الأحوزة العمرانية التي تم اعتمادها بمركز الرحمانية على مدار عام قد شملت اعتماد حيز عمرانى جديد لعدد 6 عزب بنطاق المركز، كما هو موضح بالجداول المرفقة.

كما قامت المحافظة باعتماد مخطط تفصيلي حديث لقريتي محطة ثابت ونظارة المنشية، وجاري العمل على الانتهاء من باقى المخططات التفصيلية.

تعرف على الأحوزة العمرانية المعتمدة بمركز الرحمانية بالبحيرة خلال عام



وأكدت محافظ البحيرة أن هذه الاحوزة ستساهم في استيعاب الزيادة السكانية بشكل منظم وآمن، وتلبية احتياجات المواطنين، وتمكينهم من فرص البناء المنظم، وتسهيل إصدار التراخيص داخل الحيز العمراني المعتمد، فضلًا عن تعزيز مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة.

من جانبها، أشارت مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، إلى أنه جارٍ العمل على الانتهاء من تحديث الاحوزة العمرانية بالقرى، وكذا اعتماد أحوزة عمرانية جديدة لباقى العزب، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان.

الجدير بالذكر أنه سيتم تباعًا نشر باقى الأحوزة العمرانية بمختلف مدن ومراكز المحافظة على الصفحة الرسمية لمحافظة البحيرة، لتسهيل الاطلاع عليها من قبل المواطنين وتمكينهم من معرفة الحيز العمراني المعتمد لكل قرية وعزبة.