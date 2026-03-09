وزيرة التضامن تتفقد "مطبخ الملائكة" وأنشطة "هوب أكاديمي لذوي الإعاقة" بالشروق

تفقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أنشطة وخدمات مركز "هوب أكاديمي لذوي الإعاقة" بمدينة الشروق.

واطلعت وزيرة التضامن الاجتماعي، على الأنشطة والخدمات المتعددة التي يقدمها مركز هوب أكاديمي للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يقدم خدمات تنمية المهارات، وتعديل السلوك، ورفع القدرات، فضلا عن الاهتمام بالجوانب الرياضية والفنية والتكنولوجية للأبناء الذين يصل عددهم لـ150 ابنة وابنة من ذوي الإعاقة.

كما تفقدت الدكتورة مايا مرسي ، مطبخ الملائكة الذي يقدم ما يقرب من 150 وجبة ساخنة يوميا خلال شهر رمضان، يعدها الأبناء ذوي الإعاقة بأنفسهم، ويتم توزيعها على عدد من دور الرعاية.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بما رآته من أنشطة وخدمات مقدمة لذوي الإعاقة، وحرص القائمين على الأكاديمية على الارتقاء بالأبناء ذوي الإعاقة من خلال توفير خدمات متعددة تعمل على دمجهم في المجتمع مما يعود عليهم ببالغ الأثر الإيجابي.

حضر الزيارة الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد سعدة المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وخليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، ونجلاء أحمد مديرة المركز.