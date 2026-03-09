انطلاق فعاليات الدورة 69 لاجتماعات اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات بمقر الأمم المتحدة بفيينا

افتتحت فعاليات اجتماعات للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ 69 للجنة الدولية للرقابة على المخدرات المنعقدة اليوم الأثنين بمقر مكتب الأمم المتحدة بمدينة فيينا بدولة النمسا والتى تنعقد فى الفترة من 9 إلى 13 مارس 2026 ،بمشاركة ممثلي غالبية دول العالم حيث يشارك وفد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ويترأس وفد الصندوق الدكتور عمرو عثمان مدير الصندوق وبحضور السيد السفير "محمد نصر" سفير مصر لدى النمسا والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، واللواء مفيد فوزى مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات وكرستينا البرتين الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأستاذ / مدحت وهبه المستشار الاعلامى لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وبحضور 2000 مشارك وأكثر من 110 متحدث رسمى ممثلين عن الدول المشاركة وعدد من وزراء الدول المعنيين بملف مكافحة المخدرات وسفراء من الدول المختلقة .

وتأتي مشاركة وفد الصندوق برئاسة الدكتور عمرو عثمان لتعكس التقدير الدولي والإقليمي للتجربة المصرية في مكافحة تعاطى المخدرات وفقا للمعايير الدولية وهي الجهود التي عكستها الاستراتيجية المصرية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطى والإدمان تحت رعاية فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وجاري تنفيذها من منظور عالمي بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ، كما تمثل امتدادًا للدور المصري الرائد على مستوى الإقليم في هذا المجال ،حيث شهد عام 2025 قيام صندوق مكافحة الإدمان بجمهورية مصر العربية ، بتطوير الخطة العربية في مجال مكافحة المخدرات بالتعاون مع جامعة الدول العربية، إلى جانب تقديم الدعم الفني لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لإعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات والتي أطلقها رؤساء دول مجلس التعاون الخليجي ، كما اعتمدت جامعة الدول العربية صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مركزا عربيا لتعزيز وتنسيق الجهود الرامية إلى مواجهة مشكلة المخدرات على مستوى الدول العربية.