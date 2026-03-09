الدفاع الروسية: تحرير بلدة في دونيتسك والقضاء على 1255 جنديا أوكرانيا على محاور القتال

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، تحرير بلدة جولوبوفكا في دونيتسك الشعبية، والقضاء على 1255 جنديا أوكرانيا على مختلف محاور القتال.

وذكرت الدفاع الروسية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، أنه نتيجة للأعمال النشطة، قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، بتحريدر قرية جولوبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأشار البيان إلى أن "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، استهدفت البنية التحتية للطاقة، التي تدعم أنشطة المجمع الصناعي العسكري والمؤسسات الصناعية العسكرية الأوكرانية، ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة، وكذلك نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة".

وأضاف البيان أن قوات مجموعة "الشرق" الروسية واصلت التقدم في عمق دفاعات كييف واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة دنيبروبتروفسك، وتمكّنت من دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت الخسائر نحو 290 عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدمير مستودع للعتاد".



وأوضح البيان أن قوات مجموعة "الشمال" الروسية حسنت وضعها التكتيكي، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت الخسائرنحو 260 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير مستودع للذخيرة و4 مستودعات للمواد".



وحسب البيان سيطرت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف ودونيتسك الشعبية، وبلغت الخسائر نحو 190 عسكريًا، ودبابة ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير مستودع للذخيرة".

ولفت إلى أن وحدات قوات مجموعة "الجنوب" اتخذت خطوطًا ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر قوات كييف نحو 200 عسكري، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، وتم تدمير 3 مستودعات للذخيرة و7 مستودعات للوقود والعتاد".

وتابع أن وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية تمكنت من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر كييف نحو 315 عسكريا، ودبابة ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية.

وتطرق إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 3 قنابل جوية موجّهة و3 صواريخ من طراز "هيمارس" و754 طائرة مسيرة أوكرانية.