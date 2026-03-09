رأفت هندي يشهد ختام بطولة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ICTBALL 2026

تحت شعار " شجع فريق شركتك" شهد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حفل ختام البطولة الرمضانية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ICTBALL 2026 في نسختها الثامنة عشرة، حيث جرى تتويج الفريق الفائز بكأس البطولة، وذلك بمشاركة أكثر من 30 شركة عالمية ومحلية إلى جانب عدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية.

وشارك في حفل الختام وتوزيع الجوائز كل من النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمهندس تامر المهدي، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، والدكتور أحمد خطاب، رئيس المعهد القومي للاتصالات (NTI)، إلى جانب لفيف من قيادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من الشخصيات الإعلامية والصحفية، من أبرزهم الإعلامي أسامة كمال.

كما شارك أيضا في الاحتفالية المهندس محمد كيوان رئيس شركة إيجبت تراست ،المهندس محمود توفيق رئيس شركة فيكسد سوليوشنز ، خالد ابراهيم رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات ، المهندس أيمن الجوهري خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، المهندس محمد سالم رئيس شركة سيكو ، النائب أحمد سرحان عصو لجنة الاتصالات بالبرلمان ، مروة عبد المجيد رئيس قطاع الاعلام والاتصالات بشركة اورنج مصر .

وأُعلن خلال الحفل تتويج الشركة المصرية للاتصالات بلقب البطولة للعام الخامس على التوالي، بعد مباراة قوية أمام فريق هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) الذي حل في المركز الثاني، فيما جاء فريق المعهد القومي للاتصالات في المركز الثالث، وحصد فريق شركة إيجيبت تراست المركز الرابع.

وأُقيمت بطولة هذا العام برعاية بلاتينية من عدد من الشركات العالمية والمحلية، في مقدمتها مجموعة إي فاينانس، وراية تريد، وكابجميني، ودل تكنولوجيز، وأورنج، وF5، إلى جانب إيجيبت تراست، وذلك في تأكيد على دعم مجتمع التكنولوجيا للمبادرات الرياضية والاجتماعية التي تعزز روح الفريق والتواصل بين العاملين في القطاع.

كما حظيت البطولة برعاية ذهبية وفضية من كل من الشركة المصرية للاتصالات، والهيئة القومية للبريد المصري، ومجموعة بنية، وتريند مايكرو، وشركة ميركوري كوميونيكيشنز، وإي آند مصر، وسيكو بما يعكس اهتمام المؤسسات الكبرى بدعم الأنشطة التي تسهم في توطيد العلاقات المهنية خارج بيئة العمل الرسمية.

وفي كلمته خلال الحفل، أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن البطولة الرمضانية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبحت واحدة من الفعاليات التي تعكس روح التعاون والتكامل بين جميع العاملين القطاع،.

وأوضح الوزير أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر يعمل كـ"يد واحدة"، تجمعه رؤية مشتركة نحو دعم مسيرة التحول الرقمي وتعزيز مكانة مصر في صناعة التكنولوجيا، لافتًا إلى أن مثل هذه الفعاليات تسهم في تعزيز الروابط الإنسانية والروح الرياضية بين العاملين في الشركات والهيئات التابعة للقطاع، وكذلك بين الشركات والوزارة.

وأضاف أن الوزارة تحرص دائمًا على دعم المبادرات التي تعزز روح الفريق والعمل المشترك بين العاملين في القطاع، مؤكدًا أن النجاح الذي حققته البطولة يعكس قوة روح التعاون في مجتمع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.

وأكدت اللجنة المنظمة للبطولة بأن حضور معالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حفل ختام البطولة يعكس الدعم الكبير الذي توليه الوزارة لمجتمع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وللأنشطة التي تجمع العاملين فيه.

وأعربت اللجنة عن تقديرها للمشاركة الواسعة من الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع، مشيرةً إلى أن البطولة في دورتها الثامنة عشرة أصبحت تقليدًا سنويًا يجمع أسرة قطاع الاتصالات في أجواء من المنافسة الشريفة والتواصل الإيجابي، مؤكدةً حرصها على تطوير البطولة عامًا بعد عام لتقديم نسخ أكثر قوة وتنظيمًا بما يليق بمكانة القطاع في مصر.

كما أشارت اللجنة إلى أن دعم الشركات الراعية بمختلف فئاتها – البلاتينية والذهبية والفضية – يعكس وعي مجتمع التكنولوجيا بأهمية المبادرات الرياضية والاجتماعية في تعزيز بيئة عمل متكاملة، موضحةً أن البطولة لم تعد مجرد منافسة رياضية، بل منصة للتواصل وبناء الشراكات وتعزيز ثقافة العمل الجماعي.

وأوضحت اللجنة أن نسخة هذا العام شهدت مستوى استثنائيًا في التنظيم والتحكيم والتغطية الإعلامية، واختتمت فعاليات الحفل بتكريم الفرق الفائزة والرعاة تقديرًا لدورهم في إنجاح البطولة، التي تعكس حيوية وتكامل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر

يذكر أن البطولة شهدت مشاركة عدد كبير من الفرق الممثلة للجهات الحكومية والشركات العاملة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من بينها راية للنظم، والمعهد القومي للاتصالات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وإي آند مصر، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، وكونيكتا، وتريند مايكرو، إلى جانب فرق شركات نوفينتيك، وSEE، وجوتشات، وCYLERT، وغيرها من الكيانات البارزة في القطاع.

وتُعد البطولة الرمضانية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واحدة من أبرز الفعاليات السنوية التي تجمع مجتمع التكنولوجيا المصري في أجواء تنافسية، تعزز روح التعاون والانتماء، وتدعم بناء علاقات مهنية قوية بين مختلف أطراف المنظومة الرقمية.