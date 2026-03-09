محمد همام : يوم الشهيد مناسبة وطنية خالدة تجسد حجم تضحيات أبناء مصر

أكد الدكتور محمد همام، أمين حزب الجيل الديمقراطي بالقاهرة الجديدة، والأمين المساعد للجنة الإسكان بالحزب، أن يوم الشهيد يمثل مناسبة وطنية خالدة تجسد حجم التضحيات التي قدمها أبناء مصر الأوفياء من رجال القوات المسلحة والشرطة، الذين بذلوا أرواحهم دفاعًا عن الوطن وحفاظًا على أمنه واستقراره.

وقال همام- في تصريح اليوم - إن شهداء مصر سيظلون رمزًا للفداء والتضحية، وستبقى بطولاتهم مصدر فخر واعتزاز لكل المصريين، مؤكدًا أن تضحياتهم كانت الأساس في حماية الدولة المصرية وصون مقدراتها في مواجهة التحديات المختلفة.

وأضاف أن الدولة المصرية لم تنسَ أبناءها من الشهداء، حيث تحرص القيادة السياسية على تكريمهم ورعاية أسرهم تقديرًا لما قدموه من تضحيات عظيمة من أجل الوطن، وهو ما يعكس قيم الوفاء التي تحرص عليها الدولة تجاه أبطالها.

ووجّه أمين حزب الجيل بالقاهرة الجديدة التحية لأرواح شهداء مصر الأبرار، مؤكدًا أن ذكراهم ستظل حاضرة في وجدان الشعب المصري، وأن مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها البلاد اليوم هي ثمرة من ثمار تلك التضحيات الغالية