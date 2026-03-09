نائبة: كلمة الرئيس السيسي في يوم الشهيد رسالة وفاء لتضحيات الأبطال

قالت النائبة شيرين صبري، عضو مجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ43 للقوات المسلحة بمناسبة "يوم الشهيد والمحارب القديم"، حملت رسائل إنسانية ووطنية عميقة، أكدت تقدير الدولة المصرية لتضحيات الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، ورسخت قيم الوفاء والعرفان لأبطال القوات المسلحة والشرطة الذين سطروا بدمائهم صفحات مضيئة في تاريخ مصر.

وأكدت صبري، في بيان لها، أن حديث الرئيس عن بطولات الشهداء يعكس إيمان القيادة السياسية بأن تضحياتهم كانت ولا تزال حجر الأساس في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، موضحة أن الدولة المصرية لا تنسى أبناءها الذين ضحوا من أجلها، وتحرص دائمًا على تخليد ذكراهم وتعزيز مكانتهم في وجدان المجتمع.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أن كلمة الرئيس حملت أيضًا رسالة طمأنة للمصريين بأن الدولة مستمرة في حماية أمنها القومي ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية بحكمة وثبات، لافتة إلى أن مصر تتحرك وفق رؤية متوازنة تجمع بين الحفاظ على الاستقرار الداخلي ودعم مسارات السلام في المنطقة.

وأضافت أن تأكيد الرئيس السيسي على دعم القضية الفلسطينية وضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة يعكس ثوابت السياسة المصرية وموقفها التاريخي الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وهو ما يعزز دور مصر الإقليمي كقوة داعمة للاستقرار والسلام.

وأوضحت صبري أن إحياء ذكرى يوم الشهيد يمثل رسالة للأجيال الجديدة بأن حب الوطن والتضحية من أجله قيم راسخة في وجدان المصريين، مؤكدة أن استحضار بطولات الشهداء يجب أن يكون دافعًا لمواصلة العمل والبناء ودعم مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات.

واختتمت النائبة شيرين صبري بيانها بالتأكيد على أن مصر بقيادتها السياسية وشعبها وجيشها ستظل قادرة على تجاوز التحديات، بفضل وحدة الصف الوطني والإيمان بقيمة التضحية والعمل من أجل رفعة الوطن واستقراره.