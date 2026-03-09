بعد تصريح ياسر إبراهيم.. الدرديري ساخرا: هنلعبهم بسيف الجزيري طلعوا بيخوفوا منه

حل ياسر إبراهيم نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر ضيفًا بحلقة اليوم من برنامج «رامز ليفل الوحش».

وكشف ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن اللاعب الذي يخشاه من الزمالك خلال مواجهة الفارس الأبيض.

و قال ياسر ابراهيم: سيف الجزيري لاعب الزمالك، مهاجم قوي هو من اللاعبين الذين أخشاهم في مواجهة الفارس الأبيض".

و علق عمرو الدرديري علي تصريح ياسر إبراهيم كاتبا: كده هنلعبهم بسيف الجزيري ماتش الدور التاني.. طلعوا بيخافوا منه بجد زي ما ميدو قال".

وقال رامز جلال، في مقدمة حلقة اليوم من برنامج رامز ليفل الوحش، عبر فضائية ام بي سي مصر: معانا سيرد باك قوي وفتاك مفسد للكونتر اتاك مقاوم للخصوم وبيعملهم ارتباك في الكرات العالية قادر على الاشتباك ولو اتطلب منه يهاجم يسجل في الشباك.

وتابع رامز جلال: لكن للاسف في الفترة الاخيرة اخطاءه بقت كتيرة يرضيكوا زميله ياخد رجل المباراة يعمل خناقة ويضرب بوز وتكشيرة.

واستطرد رامز جلال: الموضوع فرط وكبر مبقاش ينفع معاه سكات عشان كده قررت ما هو ات هنقصلله الجناحات ونفكره بالقواعد والاساسيات معانا ومعاكم السيردباك اللي محتاج تقويم واللي هنطلع عليه الجديد والقديم ياسر ابراهيم.