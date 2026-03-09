قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجيش الأمريكي يفقد مسيرتين من طراز MQ‑9 داخل إيران
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الاثنين 9 مارس 2026
رئيس الوزراء القطري: الهجمات الإيرانية تعرقل جهود الوساطة
برلمانية: زيادة الحد الأدنى للأجور ضرورة لحماية المواطنين من ضغوط المعيشة
صرف 800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد للحصول على منحة التموين الجديدة
عصام شلتوت: جماهير الأهلي غير مقتنعة بمهاجم الأهلي كامويش
ليس سجلا سيئا.. أول تعليق من سلوت بعد وصوله لـ 100 مباراة مع ليفربول
علي جمعة يوضح حكم الإفطار في الطائرة: لو شايف الشمس قدامك متفطرش
أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الإثنين 9 مارس 2026
هجوم يستهدف قاعدة فكتوريا الأمريكية في بغداد وتفعيل منظومة الدفاع الجوي
تركيا تستدعي السفير الإيراني بعد إطلاق صاروخ تجاه أراضيها
مبالغ ضخمة.. تفاصيل جوائز بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية
توك شو

جمال سليمان: صعوبة دمج الدين بالسياسة في إدارة الدولة سبب فشل الإخوان

جمال سليمان
جمال سليمان
محمود محسن

أكد الفنان جمال سليمان، أن أسلوب التقية الذي اعتمده الإخوان لم يكن مناسبًا لشعب متنوع ومؤمن بالرسالة المحمدية مثل الشعب المصري، موضحًا أن الشعب المصري شعب متمسك بالعبادات الأساسية، مضيفًا :«أسلوب الإخوان أدى إلى فشلهم الذريع في الإدارة والحكم».

وأوضح جمال سليمان، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج «أسرار»، على شاشة «النهار»، أن من أهم أسباب فشل الإخوان في الحكم هو عدم القدرة على التوفيق بين الدين ومتطلبات الدولة، مستشهدًا بمثال أزمة القروض مع البنك الدولي أثناء فترة حكم الجماعة.

وقال جمال سليمان إن الدولة كانت بحاجة إلى قروض لتغطية الاحتياجات المالية، لكن الفوائد المصاحبة للقروض أثارت جدلًا دينيًا حول الربا، ما أظهر صعوبة تطبيق بعض التفسيرات الدينية في الواقع العملي لإدارة الدولة.

ونوه جمال سليمان بأن السياسة شأن دنيوي يتعلق بحياة المواطنين اليومية ويتطلب فهماً للبنية التحتية والمواصلات والاتصالات، بينما الدين شأن سماوي يتعلق بعلاقة الإنسان بخالقه، مشددًا على أن إدارة الدولة تتطلب خبرة وفهمًا لمتطلبات الحكم، وهو ما افتقدته الجماعة أثناء توليها السلطة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

