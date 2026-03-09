جمال سليمان: صعوبة دمج الدين بالسياسة في إدارة الدولة سبب فشل الإخوان

أكد الفنان جمال سليمان، أن أسلوب التقية الذي اعتمده الإخوان لم يكن مناسبًا لشعب متنوع ومؤمن بالرسالة المحمدية مثل الشعب المصري، موضحًا أن الشعب المصري شعب متمسك بالعبادات الأساسية، مضيفًا :«أسلوب الإخوان أدى إلى فشلهم الذريع في الإدارة والحكم».

وأوضح جمال سليمان، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج «أسرار»، على شاشة «النهار»، أن من أهم أسباب فشل الإخوان في الحكم هو عدم القدرة على التوفيق بين الدين ومتطلبات الدولة، مستشهدًا بمثال أزمة القروض مع البنك الدولي أثناء فترة حكم الجماعة.

وقال جمال سليمان إن الدولة كانت بحاجة إلى قروض لتغطية الاحتياجات المالية، لكن الفوائد المصاحبة للقروض أثارت جدلًا دينيًا حول الربا، ما أظهر صعوبة تطبيق بعض التفسيرات الدينية في الواقع العملي لإدارة الدولة.

ونوه جمال سليمان بأن السياسة شأن دنيوي يتعلق بحياة المواطنين اليومية ويتطلب فهماً للبنية التحتية والمواصلات والاتصالات، بينما الدين شأن سماوي يتعلق بعلاقة الإنسان بخالقه، مشددًا على أن إدارة الدولة تتطلب خبرة وفهمًا لمتطلبات الحكم، وهو ما افتقدته الجماعة أثناء توليها السلطة.