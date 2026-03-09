أسامة فيصل.. تشكيل البنك الأهلي أمام بيراميدز

أعلن المدير الفني لفريق البنك الأهلي، أيمن الرمادي، التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة بيراميدز، في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

تشكيل البنك الأهلي أمام بيراميدز

جاء تشكيل البنك الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى:

عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع:

سعيدو سيمبوري – سيريل – محمود الجزار – أحمد متعب.

خط الوسط:

أحمد رضا – أحمد مدبولي – صلاح بوشامة.

خط الهجوم:

أحمد ياسر ريان – أسامة فيصل – مصطفى دويدرا.

دكة بدلاء البنك الأهلي

وضمت قائمة البدلاء كلًا من:

مصطفى عبد الرحيم، محمد إبراهيم، أمير مدحت، ياو أنور، مصطفى الزناري، أحمد أمين وفا، أحمد النادري، وأحمد صبحي عفيفي.

موعد مباراة البنك الأهلي وبيراميدز

تنطلق المواجهة بين بيراميدز والبنك الأهلي في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و10:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تنقل المباراة عبر قناة أون سبورت 2، بصوت المعلق محمد مصطفى عفيفي.

ترتيب الفريقين في الدوري

يدخل بيراميدز المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة من 19 مباراة، بعدما حقق الفوز في 12 مواجهة وتعادل في 4 وخسر 3 مباريات، مسجلًا 32 هدفًا مقابل 15 هدفًا استقبلتها شباكه.

في المقابل، يحتل البنك الأهلي المركز التاسع برصيد 26 نقطة من 19 مباراة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 11 وتلقى 3 هزائم، وسجل لاعبوه 18 هدفًا واستقبلت شباكه 13 هدفًا.