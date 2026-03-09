قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير النقل يعلن وصول ماكينات حفر الخط الرابع للمترو إلى محطات المتحف الكبير والرماية
خطة تصفية المرشد الجديد.. ترامب يدعم اغتيا.ل نجل خامنئي.. ونتنياهو يرتب عملية استهدافه
رسالة عاجلة من سلطان عمان إلى إيران بعد اختيار مجتبى خامنئي مرشدا جديدا
الجيش الأمريكي يفقد مسيرتين من طراز MQ‑9 داخل إيران
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الاثنين 9 مارس 2026
رئيس الوزراء القطري: الهجمات الإيرانية تعرقل جهود الوساطة
برلمانية: زيادة الحد الأدنى للأجور ضرورة لحماية المواطنين من ضغوط المعيشة
صرف 800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد للحصول على منحة التموين الجديدة
عصام شلتوت: جماهير الأهلي غير مقتنعة بمهاجم الأهلي كامويش
ليس سجلا سيئا.. أول تعليق من سلوت بعد وصوله لـ 100 مباراة مع ليفربول
علي جمعة يوضح حكم الإفطار في الطائرة: لو شايف الشمس قدامك متفطرش
أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الإثنين 9 مارس 2026
رياضة

أسامة فيصل.. تشكيل البنك الأهلي أمام بيراميدز

حمزة شعيب

أعلن المدير الفني لفريق البنك الأهلي، أيمن الرمادي، التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة بيراميدز، في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

تشكيل البنك الأهلي أمام بيراميدز

جاء تشكيل البنك الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى:
عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع:
سعيدو سيمبوري – سيريل – محمود الجزار – أحمد متعب.

خط الوسط:
أحمد رضا – أحمد مدبولي – صلاح بوشامة.

خط الهجوم:
أحمد ياسر ريان – أسامة فيصل – مصطفى دويدرا.

دكة بدلاء البنك الأهلي

وضمت قائمة البدلاء كلًا من:
مصطفى عبد الرحيم، محمد إبراهيم، أمير مدحت، ياو أنور، مصطفى الزناري، أحمد أمين وفا، أحمد النادري، وأحمد صبحي عفيفي.

موعد مباراة البنك الأهلي وبيراميدز

تنطلق المواجهة بين بيراميدز والبنك الأهلي في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و10:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

 

تنقل المباراة عبر قناة أون سبورت 2، بصوت المعلق محمد مصطفى عفيفي.

ترتيب الفريقين في الدوري

يدخل بيراميدز المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة من 19 مباراة، بعدما حقق الفوز في 12 مواجهة وتعادل في 4 وخسر 3 مباريات، مسجلًا 32 هدفًا مقابل 15 هدفًا استقبلتها شباكه.

في المقابل، يحتل البنك الأهلي المركز التاسع برصيد 26 نقطة من 19 مباراة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 11 وتلقى 3 هزائم، وسجل لاعبوه 18 هدفًا واستقبلت شباكه 13 هدفًا.

اسامة فيصل البنك الاهلي بيراميدز

وزير التربية والتعليم

مصرع تلميذ في 4 ابتدائي بعد سقوطه من "شباك فصله" بمدرسة خاصة بالجيزة

الذهب

تراجع أسعار الذهب عالميا مع ارتفاع النفط والدولار وسط تصاعد التوترات

مصر - علم

مصر تؤكد ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي أمام التصعيد بالمنطقة

سعر الريال السعودي اليوم

بعد ارتفاع الدولار.. سعر الريال السعودي اليوم 9 مارس

لجنة الأزمة

بسبب تداعيات الحرب.. حزمة من الإجراءات الحكومية لترشيد الإنفاق والاستهلاك

اجازة عيد الفطر 2026

للطلاب والموظفين.. إجازة عيد الفطر 2026 رسميًا

بيزيرا

مفاجأة بشأن انتقال خوان بيزيرا لـ منتخب البرازيل.. تفاصيل

ترشيحاتنا

حالة مي عز الدين الصحية

حالتها تحسنت.. أحمد تيمور يكشف حالة الفنانة مي عز الدين الصحية

حكاية زوجين بالمنوفية

ماتوا في أسبوع .. حكاية زوجين بالمنوفية جمعهما الحب 40 عاما وفرقهما أيام معدودة

واقعة تحرش فتاة الأتوبيس

لم يتتبعها.. تفاصيل صادمة في واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس

رسميا.. شاهد هيونداي اكسنت 2026 فيس ليفت ‏

مسلسل الكينج الحلقة 20 .. زواج محمد عادل إمام للمرة الثالثة وصدمة جديدة لحنان مطاوع

لو بتعاني من الإمساك في رمضان .. 7 أطعمة تعيد حركة الأمعاء بشكل طبيعي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أسرار الناتو الإسرائيلي.. تحالف سداسي ضد من؟

