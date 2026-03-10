أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 10 مارس

بعد زيادة أسعار البنزين الجديدة التي تم تطبيقها منذ فجر اليوم الثلاثاء ، ارتفعت عمليات البحث عن سعر الحدث والأسمنت اليوم، ومن المتوقع أن يشهد ارتفاع في الاسعار خلال الفترة المقبلة بعد زيادة البنزين الجديدة .

وتباينت أسعار طن الحديد بين الشركات في سوق مواد البناء والأسمنت.

أسعار مواد البناء، وفقًا للأسعار المعلنة من بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء:

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026

سجلت أسعار الحديد والأسمنت، وفقًا لـ بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، القيم الآتية:

بلغ سعر طن الحديد الاستثمارى 35907 جنيهات

وحقق سعر حديد عز 37665 جنيهًا

وسجل سعر حديد المراكبى 37500 جنيه للطن.

وبلغ سعر حديد بشاى 38000 جنيه للطن.

وحقق سعر حديد العشري 34500 جنيه للطن.

وسجل سعر حديد المصريين 3500 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026

وصل سعر طن أسمنت الرمادى إلى 4102 جنيه

وحقق سعر طن أسمنت الفهد 3680 جنيهًا.

وسجل سعر طن أسمنت السويس 3850 جنيهًا.