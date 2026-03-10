قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لاريجاني مهددا ترمب: احذر أن تكون أنت من يختفي
مدبولي: حريصون على توافر مخزون من الطاقة يلبي احتياجات توليد الكهرباء
وزير الخارجية: توجيهات رئاسية لتقديم كل الدعم للمصريين في دول الصراع
التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل
بدر عبد العاطي: مصر حذرت مسبقًا من تمدد الصراع وتؤكد تضامنها مع الدول العربية
بعد زيادة الوقود.. أحمد موسى يطالب برقابة صارمة على الأسواق ومحاسبة المحتكرين
وزير السياحة: استقرار مصر وأمنها يأتي نتيجة للجهود الكبيرة للقيادة السياسية وحكمة إدارتها
مدبولي: زيادة أسعار الوقود استثنائية والحكومة تتحمل جزءا من التكلفة
الإمارات: حريق بمجمع الرويس الصناعي بعد استهداف بطائرة مسيرة
مدبولي: لدينا احتياطي أجنبي جيد لمواجهة الضغوط الاقتصادية
مدبولي يطالب المواطنين بالتماس العذر للحكومة: الفترة الحالية استثنائية
لاريجاني يرد على تهديدات ترامب: إيران لا تخشى «التهديدات الجوفاء»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 10 مارس

اسعار الحديد والأسمنت اليوم
اسعار الحديد والأسمنت اليوم
رشا عوني

بعد زيادة أسعار البنزين الجديدة التي تم تطبيقها منذ فجر اليوم الثلاثاء ، ارتفعت عمليات البحث عن سعر الحدث والأسمنت اليوم، ومن المتوقع أن يشهد ارتفاع في الاسعار خلال الفترة المقبلة بعد زيادة البنزين الجديدة .

وتباينت أسعار طن الحديد بين الشركات في سوق مواد البناء والأسمنت.

 أسعار مواد البناء، وفقًا للأسعار المعلنة من بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء:

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026

سجلت أسعار الحديد والأسمنت، وفقًا لـ بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، القيم الآتية:

بلغ سعر طن الحديد الاستثمارى 35907 جنيهات

وحقق سعر حديد عز  37665 جنيهًا

وسجل سعر حديد المراكبى  37500 جنيه للطن.

وبلغ سعر حديد بشاى  38000 جنيه للطن.

وحقق سعر حديد العشري 34500 جنيه للطن.

وسجل سعر حديد المصريين  3500 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026

وصل سعر طن أسمنت الرمادى إلى 4102 جنيه

وحقق سعر طن أسمنت الفهد  3680 جنيهًا.

وسجل سعر طن أسمنت السويس  3850 جنيهًا.

اسعار الحديد والأسمنت اليوم زيادة البنزين أسعار الحديد بعد زيادة البنزين سعر الحديد اليوم سعر الحديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

أسطوانة البوتاجاز

بعد الزيادة الجديدة.. سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلي يرتفع 50 جنيها

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

البنزين

زيادة 3 جنيهات.. رسميا| البترول تعلن رفع أسعار البنزين والغاز والسولار

اسعار الدواجن اليوم

بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

أسطوانة البوتاجاز

زيادة 100 جنيه.. تعرف على سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري الآن

أسعار البنزين الجديدة

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

ترشيحاتنا

صورة موضوعية

محافظ البحر الأحمر يبحث موقف طلبات تقنين وضع اليد والتصالح

محافظ القاهرة

بعد زيادة أسعار البنزين.. محافظ القاهرة يتفقد عددا من مواقف النقل العام

رئيس جامعة كفر الشيخ

تعزيز ثقافة العمل التطوعي أبرز موضوعات مجلس عمداء كفر الشيخ

بالصور

يظهر في صمت.. 6 علامات قد تكشف ارتفاع الكوليسترول في الجسم

6 علامات قد تكشف ارتفاع الكوليسترول في الجسم
6 علامات قد تكشف ارتفاع الكوليسترول في الجسم
6 علامات قد تكشف ارتفاع الكوليسترول في الجسم

فاكهة رخيصة في الأسواق تحمي القلب وتنظم ضغط الدم.. تناولها يوميًا تفيد صحتك

فاكهة رخيصة في الأسواق تحمي القلب وتنظم ضغط الدم
فاكهة رخيصة في الأسواق تحمي القلب وتنظم ضغط الدم
فاكهة رخيصة في الأسواق تحمي القلب وتنظم ضغط الدم

بشرى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية أبيض x أسود

\ بشرى تخطف الانظار بإطلالة رمضانية بـ الابيض x الاسود
\ بشرى تخطف الانظار بإطلالة رمضانية بـ الابيض x الاسود
\ بشرى تخطف الانظار بإطلالة رمضانية بـ الابيض x الاسود

طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة

الغريبة الدايبة في الفم.. طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة
الغريبة الدايبة في الفم.. طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة
الغريبة الدايبة في الفم.. طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد