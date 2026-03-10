الناتو ينشر منظومة باتريوت الأمريكية للدفاع الجوي في ملاطية التركية

نقلت وكالة رويترز عن وزارة الدفاع التركية القول إنه تم نشر منظومة باتريوت أمريكية للدفاع الجوي في ملاطية بشرق الأناضول في إطار دفاعات حلف الناتو.

وفي وقت لاحق، قال مراسل القاهرة الإخبارية مهران عيسى، إن وزارة الدفاع التركية تحدثت بشيء من التفصيل عن حادثة إطلاق صاروخ باليستي باتجاه الأراضي التركية، موضحاً أن الوزارة أعلنت أن مقذوفًا باليستيًا أُطلق من إيران وتم رصده من قبل وحدات الدفاع التابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" المتمركزة في شرق البحر المتوسط.

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية مهران عيسى، في مداخلة له أنّ المقذوف الباليستي تم اعتراضه فوق الأجواء التركية، وتحديداً فوق محافظة غازي عنتاب جنوبي البلاد.

وأشار إلى أن أجزاء من هذا المقذوف سقطت في منطقة مفتوحة داخل المحافظة، موضحًا، أن الحادثة لم تسفر عن سقوط ضحايا أو إصابات في الأرواح، كما لم تُسجَّل أي أضرار في ممتلكات المواطنين.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية أن وزارة الدفاع التركية أكدت في بيانها أنها تولي اهتماماً كبيراً بحسن الجوار، لكنها في الوقت نفسه مستعدة للرد من أجل الحفاظ على أمنها القومي.

ولفت إلى أن الرئاسة التركية أصدرت تصريحاً مشابهاً حذرت فيه بشدة جميع الأطراف، وتحديداً إيران، من مغبة استهداف الأراضي التركية.

وختم مهران عيسى بالإشارة إلى أن هذه الحادثة تُعد الثانية من نوعها خلال أقل من أسبوع، إذ تم قبل 5 أيام اعتراض صاروخ بالطريقة نفسها فوق أجواء محافظة هاتاي جنوبي البلاد.