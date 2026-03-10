الإدارة العامة لشئون البيئة تستكمل خطة التوعية البيئية بمدارس البحر الأحمر

استكملت الإدارة العامة لشئون البيئة بمحافظة البحر الأحمر تنفيذ خطة التوعية البيئية ضمن محور التعاون مع قطاع التربية والتعليم والأزهر الشريف، وذلك من خلال تنظيم ندوة توعوية بمدرسة حسن كامل الثانوية بمدينة الغردقة.

ونفذ أخصائيو الإعلام والتثقيف البيئي بالإدارة محاضرة تفاعلية للطلاب تناولت أهمية الحفاظ على المقومات الطبيعية لبيئة البحر الأحمر، والتعريف بثراء التنوع البيئي الذي تتمتع به المحافظة، إلى جانب توضيح الدور الذي يقوم به كل فرد في حماية البيئة والحفاظ على مواردها.

كما تناولت المحاضرة أهمية غرس السلوك البيئي الإيجابي لدى الطلاب، وتعزيز قيم الانتماء والمسؤولية تجاه البيئة، باعتبارها أحد المقومات الرئيسية لدعم السياحة البيئية التي تمثل ركيزة مهمة من ركائز الاقتصاد بمحافظة البحر الأحمر.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار خطة الإدارة العامة لشئون البيئة لنشر الوعي البيئي بين مختلف فئات المجتمع، خاصة طلاب المدارس، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الحفاظ على البيئة ودعم جهود التنمية المستدامة بالمحافظة.