الوحدات المحلية ببني سويف تتابع ملفات النظافة والتعديات والخدمات المقدمة للمواطنين

واصلت الوحدات المحلية جهودها اليومية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتعامل الحاسم مع التعديات والإشغالات، وتحسين المظهر الحضاري بالشوارع والميادين، مع المتابعة المستمرة لملفات التصالح وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة.

في مركز ومدينة بني سويف، واصلت الوحدة المحلية برئاسة محمد بكري تنفيذ حملات نظافة موسعة لرفع القمامة والمخلفات من عدد من الشوارع الحيوية، منها شارع حاتم رشدي وشارع حلمي الملط ومنطقة الروضة والأباصيري وشارع ترعة البوصة وشارع صلاح سالم وكورنيش النيل وطريق السادات، كما تم رفع كميات من القمامة والمخلفات بنطاق قرى حاجر بني سليمان وإبشنا وبلفيا وبني رضوان والحكامنة، في حين تم إيقاف أعمال مخالفة بشارع السيدة حورية والتحفظ على الأخشاب، وإيقاف أعمال بميدان مولد النبي، كما تم رفع إشغالات عبارة عن حواجز حديدية وأحجار بشارع صالح كامل المتفرع من شارع حاتم رشدي، هذا بالإضافة إلى إزالة عدة حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرية بليفيا وإهناسيا الخضراء وعزبة محمد الأمير.

وفي مركز ومدينة الفشن، عقدت الوحدة المحلية تحت إشراف مدحت صلاح رئيس المدينة اجتماعاً بحضور الدكتور محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين وممثلي الجهات المعنية، وذلك مع أصحاب المخابز لنقل توجيهات المحافظ بشأن الالتزام بوزن رغيف الخبز وجودة إنتاجه والاشتراطات الصحية والنظافة داخل المخابز، في حين تم تنفيذ إزالة عدة حالات تعدٍ بدائرة المركز مع المتابعة المستمرة لإزالة أي مخالفة في المهد، كما واصل قسم النظافة جهوده في أعمال المسح والتنظيف بعدد من الشوارع منها شارع الإبراهيمية وشارع الشيخ غنيم وطريق المستشفى ومداخل المدينة.

وفي مركز ومدينة ناصر، واصلت الوحدة المحلية برئاسة شوقي هاشم تنفيذ حملات النظافة والتجميل ورفع المخلفات من الشوارع والميادين، حيث شملت الأعمال شارع جمال عبد الناصر وشارع المركز الجديد وشارع شجرة الدر ومنطقة فاطمة الزهراء وطريق بني زايد وشارع مدرسة محمد فريد وشارع المستوصف ومنطقة السوق وغرب البلد ومنطقة المرور ومنطقة العلوية وشارع عظيم الدولة، وتم رفع التراكمات من المدينة والقرى وتوريدها إلى مصنع كوم أبو راضي بإجمالي 82 طناً من المخلفات، كما نفذت إدارة تموين ناصر بالتنسيق مع الوحدة المحلية حملة تموينية للرقابة على الأسواق والمخابز أسفرت عن تحرير عدة محاضر لمخالفات متنوعة شملت عدم وجود شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار ونقص وزن الخبز وعدم نظافة أدوات العجين وعدم إعطاء بون الصرف وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية.

وفي مركز ومدينة إهناسيا، عقد الوحدة المحلية برئاسة أحمد توفيق رئيس المركز اجتماعاً مع رؤساء وفنيي التنظيم بالمركز والقرى للتأكيد على سرعة رصد مخالفات البناء في المهد والتعامل معها فوراً، مع متابعة استيفاءات ملف التصالح والعمل على تصفير المتغيرات المكانية أولاً بأول، كما تم عقد لقاء مفتوح مع المواطنين لبحث الشكاوى والعمل على حلها. وإزالة عدة حالات تعدٍ في المهد بقرية النويرة، وعزبة أولاد هيبة التابعة لقرية منشأة طاهر.

وفي مركز ومدينة سمسطا، نفذت الوحدة المحلية برئاسة أسامة يونس حملة مكبرة لرفع الإشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق أسفرت عن رفع 325 حالة إشغال من شوارع المدينة لتيسير الحركة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري، كما تم تنفيذ حملة تفتيشية بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية أسفرت عن تحرير 5 محاضر مخالفات بيئية مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وفيما يتعلق بملف التعديات تم إزالة عدد من حالات البناء المخالف على أراضٍ زراعية بزمام قرية الشنطور، إضافة إلى إزالة حالات تعدٍ على أراضي الصرف، فيما تواصلت أعمال النظافة اليومية برفع المخلفات من محيط المدارس والمصالح الحكومية وجمع القمامة من المجالس القروية وتوريد أكثر من 50 طناً من المخلفات إلى مصنع السماد العضوي.

وفي مركز ومدينة ببا، واصلت الوحدة المحلية برئاسة أحمد علاء الدين متابعة إصلاح كسر بخط مياه بطريق كفر ناصر ،كما تم تنفيذ أعمال نظافة بعدد من الشوارع الرئيسية بالمدينة منها شارع المستشفى غرب وشارع الري وشارع المشروع وشارع الموقف الجديد وشارع المحمدي وشارع خورشيد وشارع خلاف وشارع وهبة وتقسيم هشام سليم وشارع الأكاديمية وشارع المسجد الغربي وشارع فانوس وشارع أسعد والشوارع الجانبية، مع تفريغ الحاويات الثابتة وتوريد أكثر من 55 طناً من المخلفات إلى مصنع السماد العضوي بالظهير الصحراوي بسمسطا.

ونفذت الوحدات القروية حملات نظافة بمدخل قرية صفط راشين وقرية قمبش وطريق المحيط وقرية كفر جمعة وطريق طراد النيل بقرية سدس، إضافة إلى تنفيذ أعمال نظافة بطريق هلية سمسطا ومنطقة المظلة بقرية هلية، واستكمالاً لأعمال الموجة 28 تم تنفيذ حالات إزالة لتعديات على أراضي الري والصرف وأملاك الدولة والوحدة المحلية.