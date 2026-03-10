محافظ الإسكندرية من موقف سرفيس محطة مصر: مصلحة المواطن أولوية

في إطار متابعة الإلتزام بالتعريفة الجديدة، أجرى المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، جولة مفاجئة لتفقد موقف سيرفيس محطة مصر الجزء المخصص لخطوط شرق المدينة، وذلك لمتابعة سير العمل داخل الموقف والتأكد من إلتزام السائقين بالتعريفة المقررة عقب التعديلات الأخيرة.

وخلال الجولة، تابع محافظ الإسكندرية سير العمل داخل الموقف، واطمأن على الإلتزام بالتعريفة الرسمية وتوافر الملصقات الخاصة بها، حيث تم تعليق بنرات مؤقتة بخط اليد توضح خطوط السير والأجرة المقررة بعد التعديل، وذلك لحين انتهاء المطابع من طباعة الملصقات الرسمية الجديدة وتوزيعها على جميع الخطوط.

وحرص محافظ الإسكندرية، خلال جولته على التحاور المباشر مع عدد من سائقي خطوط السير، الذين عرضوا بعض التحديات المرتبطة بتحديد الأجرة وفقًا لمسافة كل خط، خاصة بخطوط "محطة مصر – العوايد"، و"محطة مصر – الساعة"، مطالبين بإعادة دراسة التعريفة بما يتناسب مع طول المسافة، كما طرح عدد من سائقي خط "العوايد – محطة مصر" مقترح إنشاء خط يخدم أهالي منطقة مطار النزهة لتيسير حركة تنقل المواطنين.

كما استمع محافظ الإسكندرية، إلى مطالب عدد من السائقين العاملين على خط غير رسمي يربط بين محطة مصر وأبيس الثانية، والذي يخدم مديرية التربية والتعليم وعددًا من المناطق السكنية مثل أبيس العاشرة وأبيس الثانية، حيث طالبوا بتقنين وضع الخط نظرًا لوجود حركة ركاب فعلية عليه.

وفي هذا الإطار، وجه المحافظ بسرعة عرض هذه المطالب على لجنة التشغيل والمتابعة بالمشروع، مؤكدًا انعقادها اليوم لدراسة هذه المقترحات وحسم ما يلزم بشأنها بما يحقق مصلحة المواطنين وينظم حركة العمل بالمواقف.

وشهدت الجولة أيضًا حوارًا مباشرًا بين محافظ الإسكندرية وعدد من المواطنين حول بعض الممارسات السلبية مثل تقطيع المسافات أو تحصيل أجرة أعلى من المقررة، حيث شدد على ضرورة الإلتزام الكامل بالتعريفة الرسمية، موجّهًا الأجهزة المعنية من إدارة المرور والأحياء بتكثيف حملات المتابعة والرقابة داخل المواقف وعلى خطوط السير، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد أي مخالفات، بما يضمن الانضباط الكامل وحماية حقوق المواطنين.

وأكد محافظ الإسكندرية، أن المحافظة حريصة على المتابعة الميدانية المستمرة لمنظومة النقل الجماعي والاستماع إلى السائقين والمواطنين على حد سواء، بما يحقق التوازن بين مصلحة المواطن واستقرار عمل السائقين.

جاء ذلك بحضور السكرتير عام المحافظة، وسكرتير عام مساعد المحافظة، ومدير إدارة مرور الإسكندرية، ورئيس حي وسط، ومدير عام مشروع مواقف سيارات النقل الجماعي.