أخبار البلد

أنا موهوب.. وزارة التضامن تعزز مهارات 300 طفل وأسرهم من خلال أنشطة إبداعية وفنية وعلمية

التضامن
التضامن

تواصل مبادرة "أنا موهوب"، التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أعمالها بمحافظة القاهرة لاكتشاف وتنمية المواهب لدى الأطفال. 

وتُنفذ المبادرة بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم والصحة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وعدد من مؤسسات المجتمع المدني والجهات الشريكة، وتستهدف الوصول إلى 300 طفل وأسرهم من الملتحقين بأندية الطفل ومراكز مكافحة عمل الأطفال بالمحافظة.

وأوضحت الأستاذة حنان مصطفى رئيسة الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة أن المبادرة تستهدف الأطفال من سن 5 إلى 18 عاماً لإكسابهم مهارات إبداعية ،أدبية، علمية، وفنية فى مواجهة عدد من المفاهيم والسلوكيات الخاطئة من العنف والتنمر والتسرب من التعليم، فضلا عن تعزيز وتنمية  مشاركة الطفل الفعالة في المجتمع من خلال اكتشاف وتنمية مواهبه الأدبية والعلمية الفنية، وتوفير بيئة آمنة ومحفز للتعلم والأبداع، بما يعزز وعيه الوطني والفكري، وتأهيله ليكون عنصرا فاعلًا في بناء مجتمع متماسك وقادر على مواجهة التحديات.

وأشارت مصطفى إلى أن المبادرة تعمل كذلك على اكتشاف المواهب الكامنة لدى الأطفال في مختلف المجالات الفنون، العلوم، الرياضة، الأدب، وغيرها وتنمية ودعم المواهب المكتشفة من خلال برامج تدريبية متخصصة وورش عمل إبداعية مما يتيح تأهيل الأطفال الموهوبين للمشاركة في مسابقات وطنية ودولية، وفى مقدمتها  مسابقة الدولة للمبدع الصغير.

ومن جانبها أشارت دكتورة هانم عمر مدير عام الإدارة العامة لشئون الطفل، إلى أنه منذ انطلاق فعاليات المبادرة للتنفيذ بمحافظة القاهرة وهي المحافظة الثالثة للتنفيذ بعد الغربية ومرسى مطروح تم الانتهاء من تنفيذ  36 ورشة استهدفت 150 طفلا، فى مراكز نادي طفل السلام – بالمعصرة، ونادى طفل الجيل الصاعد – بالشروق، نادى التربية التابع لجمعية السماح – بالوايلي، مراكز مكافحة عمل الأطفال التابع لجمعية خير وبركة – بالاسمرات، وتضمن ذلك عدد من الورش حول حقوق الطفل ودور خط نجدة الطفل ١٦٠٠٠ في مساعدة الأطفال المعرضين للخطر، واستهداف الأسر بموضوعات التربية الإيجابية والتعامل مع الأطفال في المراحل العمرية المختلفة وطرق التعامل مع المشكلات السلوكية في المراحل المختلفة والتوعية بمخاطر الانترنت تأكيدا علي رفع وعي الأسر بأهمية رعاية المواهب وتوفير الدعم اللازم للأطفال الموهوبين وتأهيل وتدريب العاملين في أندية الطفل ومراكز مكافحة عمالة الأطفال على اكتشاف المواهب وتنميتها.

كما تم  التنسيق مع وزارة الصحة والسكان في تنفيذ حملات للفحص الطبي للأطفال المشاركين أثناء تنفيذ الأنشطة للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة، وتنفيذ ندوة تثقيفية وتوعوية للأمهات عن الغذاء الصحي للأطفال، وكذلك توعية الأطفال عن العناية الشخصية والحفاظ علي الصحة العامة والنظافة.

وأوضحت هانم أن العمل بالمبادرة  يتم باستخدام  مقاييس علمية لقياس الذكاء الواحد و الذكاءات المتعددة وإجراء مقابلات شخصية واختبارات عملية لتقييم مهارات الأطفال وقدراتهم الإبداعية.

