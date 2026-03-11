قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بث مباشر صلاة التهجد ليلة 22 رمضان في الحرمين الشريفين | شاهد
رسميا.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
موعد أذان الفجر يوم الأربعاء 21 رمضان في مصر.. هتتسحر إمتى؟
بشرى عاجلة للمواطنين عن زيادة المرتبات .. أحمد موسى يكشف
وزير الخارجية الصيني يؤكد دعم دول الخليج .. ويطالب بوقف فوري للحرب مع إيران
شروط التصالح على مخالفات البناء.. لازم تبني في النور
صلاة التهجد كم ركعة ؟ اعرف وقتها وأحكامها للرجال والنساء ودعاءها المستجاب
يوم المرأة العالمي | السيدة انتصار السيسي تكرّم بطلة التجديف آيات إبراهيم
الديهي عن قرار زيادة البنزين : حل جراحي لمنع حدوث كارثة
أحمد موسى : لا أحد لديه يقين بعد 5 دقايق برميل النفط رايح فين
ادعية ليلة القدر .. ردد أفضل 200 دعاء يقضي حوائجك ويرزقك من حيث لا تحتسب
البحرين تعلن اعتراض 106 صواريخ و176 مسيرة منذ بداية الهجمات الإيرانية
برج الثور .. حظك اليوم الأربعاء 11 مارس 2026: إطلاق مشاريع جديدة

برج الثور
برج الثور
حياة عبد العزيز

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، ويتوافق مع مجموعة من الأبراج في الحب والزواج، أبرزها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الأربعاء 11 مارس 2026 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني.

توقعات برج الثور اليوم

حافظ على نظرة إيجابية، وسينعكس ذلك إيجاباً على علاقتك العاطفية ستتاح لك فرص جديدة في العمل لإثبات اجتهادك وسيكون الرزق والصحة حليفك.

توقعات برج الثور اليوم عاطفيا 

عليك أن تكون مستمعًا جيدًا، على المسافرين التواصل مع أحبائهم عبر الهاتف للتعبير عن مشاعرهم. قد تواجهون أيضًا بعض المشاكل المتعلقة بالكبرياء والتي تتطلب حلًا فوريًا، قد يكون بعض الأحباب عنيدين ومتشبثين بآرائهم، مما قد يُسبب مشاكل في وقت لاحق من اليوم. 

توقعات برج الثور صحيًا

احصل على قسط كافٍ من الراحة وقلل من استخدام الهاتف لفترات طويلة قبل النوم. جرب تمارين التنفس البسيطة إذا شعرت بالتوتر، شارك مشاعرك مع صديق مقرب أو أحد أفراد عائلتك لتشعر بالهدوء. 

توقعات برج الثور مهنيًا

من المهم الالتزام بالمواعيد النهائية قد تنشأ بعض المشاكل المتعلقة بالتواصل، مما سيؤثر على علاقتك بالعملاء سيجد العاملون في مجالي المالية والمبيعات فرصًا جديدة، قد تحتاج أيضًا إلى مهاراتك التقنية لمشاريع محددة، سينجح رجال الأعمال في إطلاق مشاريع جديدة.

توقعات برج الثور في الفترة المقبلة

 من المحتمل أيضًا أن تحصل على بعض حصص العقارات التي قد تكون ملكًا لأجدادك ستقوم بعض النساء بتسوية المسائل المتعلقة بالعقارات داخل الأسرة.

