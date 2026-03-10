قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء: نشهد ظرفاً استثنائياً.. وإجراءات عاجلة لترشيد الإنفاق العام
الدفاعات الجوية السعودية تواصل اعتراض وتدمير المسيرات المخترقة للمجال الجوي
في اتصال هاتفي.. وزيرا الخارجية الروسي والإيراني يبحثان التصعيد الحاد بمنطقة غرب آسيا
تعرف على موعد انخفاض سعر البنزين
الهلال الأحمر المصري يدفع بمساعدات غذائية وطبية وشتوية لدعم الفلسطينيين
تحرك في برلماني لتبكير صرف زيادة المرتبات بعد رفع أسعار المحروقات
وزير المالية يزف بشرى سارة للمواطنين حول زيادة المرتبات
الحكومة الإيرانية: الهجمات الأمريكية والإسرائيلية تودي بحياة 1,255 شخصًا بينهم 200 طفل
تدريب مباشر مع اليابان|إجراء عاجل من التعليم لتطوير منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي
الدفاع الإماراتية: الهجمات الإيرانية أدت لـ6 حالات وفاة و122 إصابة
وزير الحرب الأمريكي: إيران ستتلقى ضربة أقوى من أي وقت مضى
اتحاد الكرة: نهائى كأس مصر 10 مايو في ستاد القاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مصر تدين بشدة استهداف الدول العربية.. مدبولي يؤكد مراجعة القرارات الأخيرة مع انتهاء تداعيات الحرب

مدبولي: إدانة مصر الشديدة والكاملة لاستهداف الدول العربية الشقيقة وبانتهاء تداعيات الحرب سيتم مراجعة القرارات الأخيرة
مدبولي: إدانة مصر الشديدة والكاملة لاستهداف الدول العربية الشقيقة وبانتهاء تداعيات الحرب سيتم مراجعة القرارات الأخيرة
أ ش أ

* رئيس الوزراء:

- مصر تعاونت مع دول أخرى لمحاولة تفادي النزاع

- مصر لديها الإمدادات اللازمة لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء والطاقة

- مدّ العمل بقرار زيادة الدعم النقدي لحاملي البطاقات التموينية

- الاقتصاد المصري حقق قبل الحرب أرقاما إيجابية غير مسبوقة 

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إدانة مصر الشديدة والكاملة لاستهداف الدول العربية الشقيقة ومحاولة إقحامها في الحرب الجارية بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، ونقف داعمين إلى جانب أشقائنا في الدول العربية الذين تعرضوا لهجمات غير مبررة على الإطلاق، مجددا التأكيد على دعم مصر الكامل لهم .

قال رئيس الوزراء، خلال الموتمر الصحفي الذي عقده اليوم "الثلاثاء" بمقر المجلس بالعاصمة الجديدة، إننا نراقب على مدار الساعة الموقف والتطورات الجارية، لكن حجم الحرب الجارية وأمدها لا يستطيع أحد أن يتكهن به وهذه هي التعقيدات الحقيقية، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماعات استباقية وتشكيل لجنة للتعامل مع الأزمة برئاسة رئيس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين والجهات الأمنية والسيادية في الدولة لعمل تقدير موقف على مدار الساعة .

وأضاف مدبولي أن تداعيات هذه الحرب أدت إلى اضطرابات بسلاسل الإمداد الخاصة بالطاقة وكل السلاسل التجارية والسلع والخدمات، إضافة إلى ارتفاع الأسعار عالميا، حيث قفز سعر البترول إلى 83 دولارا ثم إلى 93 ثم إلى 120 دولارا إلى أن وصلت الأسعار بعد تصريحات الإدارة الأمريكية حاليا إلى 93 دولارا للبرميل مقابل 62 دولارا كسعر قبل اندلاع الحرب .

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة لا تزال تتحمل جزءا من ارتفاع اسعار الطاقة، موضحا أنه بمجرد توقف الحرب وانحسار تداعياتها وانتهاء هذه الظروف الاستثنائية سيتم مراجعة هذه القرارات والإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهتها.

وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن مصر حرصت منذ البداية على بذل كل الجهود الممكنة لتجنب اندلاع الحرب على إيران، مدركة العواقب الوخيمة التي قد تترتب على المنطقة حال حدوثها، مشيرًا إلى أن مصر تعاونت مع الدول الأخرى لمحاولة تفادي النزاع، إلا أن الحرب اندلعت رغم كل الجهود المبذولة.

وأوضح مدبولي أن الحكومة كانت مستعدة للأوضاع الاستثنائية جراء التصعيد بالمنطقة، وحرصت على توفير مخزون استراتيجي على أرض الدولة المصرية، إضافة إلى تعاقدات مستقبلية لتوريد الغاز والوقود، تعتمد على التسعير اليومي، لافتا إلى أن الزيادة التي حدثت في الوقود زيادة غير مسبوقة وكبيرة في فترة زمنية بسيطة، وهناك اضطرابات في هذا الأمر وعدم قدرة على توقع ما سيحدث الفترة المقبلة .

وأضاف رئيس الوزراء أن لجنة الأزمة عقدت اجتماعين مكثفين خلال الـ48 ساعة الماضية لمراجعة الموقف بدقة، مؤكداً أن الصراع تسبب في اضطرابات عنيفة بسلاسل الإمداد العالمية، خاصة في قطاع الطاقة، وأن هذه الاضطرابات بدأت تنعكس فعليا على توافر وأسعار العديد من السلع والخدمات، مما يستوجب مراقبة الموقف على مدار الساعة لحماية الاقتصاد الوطني.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قرار مدّ العمل بقرار زيادة الدعم النقدي المقدم للمستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة والأسر الأولى بالرعاية من حاملي البطاقات التموينية، والذي سبق الإعلان عنه ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، سيستمر حاليا لفترة إضافية تمتد لشهرين إضافيين، حتى عيد الأضحى المبارك.

كما أوضح أن الحكومة بصدد الإعلان عن حزمة جديدة من الإجراءات الخاصة بتحسين الأجور والدخول للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من العام المالى 2026 /2027، وذلك فى إطار جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين والتخفيف من الأعباء الاقتصادية التى نتجت عن الأحداث العسكرية فى المنطقة.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل حاليًا على الانتهاء من تفاصيل الحزمة المقترحة، مشيرًا إلى أنه من المقرر عرضها على رئيس الجمهورية خلال الفترة القريبة المقبلة تمهيدًا لاعتمادها والإعلان عن تفاصيلها بشكل رسمى، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الدولة المستمرة لدعم العاملين بالجهاز الإدارى وتحقيق قدر أكبر من الحماية الاجتماعية، بما يتواكب مع التحديات الاقتصادية الراهنة ويعزز من مستوى الدخول للعاملين بالدولة.

وقال مدبولي إن مصر لديها كل الإمدادات التي تلبي احتياجات قطاع الكهرباء والطاقة وقطاع الصناعة واستهلاك المنازل، ولا نرغب في التأثير على إمدادات الطاقة والغاز حتى لا تؤثر بالسلب على حركة الاقتصاد المصري، وعجلة الإنتاج .. مضيفًا أن الحكومة كانت أمام خيارين، ترك الأمور كما هي، والبقاء على الأسعار كما هي، وتتحمل الدولة فرق الأسعار وهو الأمر الذي كان سيسبب خسائر باهظة للدولة وتحمل هذه التكلفة بالكامل، أو أخذ هذا الإجراء الاستباقي برفع الأسعار من الآن لأن الهدف الوحيد هو ضمان استمرار عجلة الإنتاج والاقتصاد المصري.

وأوضح أنه رغم التوقعات السابقة ومع الظروف الاستثنائية التي نشهدها حاليا كان لازم علينا أن نتحمل تداعيات هذا العبء والمواطن تحمل جزء منه لكننا نتمنى أن تنتهي تداعيات هذه الأزمة وأن تلقى بأقل ضرر على الاقتصاد في أقرب وقت ممكن لكي تعود عجلة التنمية، خاصة وأن الاقتصاد المصري حقق في فترة قبل الحرب أرقام إيجابية غير مسبوقة وينمو بصورة إيجابية بشهادة المؤسسات الاقتصادية العالمية التي توقعت للاقتصاد المصري طفرة إيجابية كبيرة وقتها، مؤكدا أن الحكومة ستعمل كل ما فى وسعها لتخطي تداعيات هذه الأزمة بأقل ضرر .

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استهداف الدول العربية الشقيقة الحرب الجارية بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

اسعار الدواجن اليوم

بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

أسطوانة البوتاجاز

زيادة 100 جنيه.. تعرف على سعر أسطوانة البوتاجاز التجاري الآن

أسعار البنزين الجديدة

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

الدكتور مصطفى مدبولي

التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل

اسطوانة الغاز

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار اليوم.. فيديو

ترشيحاتنا

الحيتان القاتلة

زعانف ممزقة على الشاطئ.. لغز يكشف سلوكا صادما لدى الحيتان القاتلة

رفع الحد الأدنى للأجور في هذا الموعد.. الحكومة تدرس حزمة زيادات جديدة| تفاصيل

رفع الحد الأدنى للأجور في هذا الموعد.. الحكومة تدرس حزمة زيادات جديدة| تفاصيل

فيفا

الاتحاد الدولي لكرة القدم يوجه ضربة قوية لأندية مصرية.. ماذا حدث؟

بالصور

ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟

ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟
ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟
ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟

محافظ الشرقية يوجه بتكثيف الرقابة على محطات الوقود بعد تحريك أسعار المواد البترولية

محطه وقود
محطه وقود
محطه وقود

لضمان الالتزام بالتعريفة.. حملات مكبرة للسيطرة على مواقف الشرقية

موقف
موقف
موقف

محافظ الشرقية يتابع انتظام حركة المواقف ومحطات الوقود والمخابز| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد