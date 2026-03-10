سيدات المقاولون يفرضن التعادل على البنك الأهلي خارج الديار.. وإشادة بالأداء القوي للفريق

فرض فريق الكرة الأول للسيدات بنادي المقاولون العرب تعادلًا سلبيًا على مضيفه فريق البنك الأهلي في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الـ21 من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم للسيدات.



وشهد اللقاء أداءً مميزًا من سيدات ذئاب الجبل، حيث قدّم الفريق عرضًا قويًا طوال مجريات المباراة وكان الطرف الأكثر خطورة والأقرب إلى خطف نقاط اللقاء الثلاث، إلا أن اللمسة الأخيرة حالت دون ترجمة الفرص إلى أهداف لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

من جانبه، وجّه الكابتن مجدي مصطفى المشرف العام على الكرة النسائية بنادي المقاولون العرب الشكر للجهاز الفني واللاعبات على المستوى المتميز الذي ظهر به الفريق خلال مواجهة البنك الأهلي، مؤكدًا أن اللاعبات قدمن مباراة كبيرة وتحلين بروح قتالية عالية، وكان الفريق الأقرب لتحقيق الفوز.



وفي السياق ذاته، أعربت الكابتن هبة رزق المدير الفني لفريق سيدات المقاولون العرب عن رضاها بالأداء الذي ظهر به الفريق خلال اللقاء، مشيرة إلى أن الجهاز الفني يعمل على مواصلة تقديم العروض القوية خلال الفترة المقبلة، من أجل المنافسة على مركز متقدم في جدول ترتيب المسابقة.



ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات المقاولون العرب كلًا من: هبة رزق مديرًا فنيًا، ومحمد زيادة مدربًا عامًا، وعمر شكر مدربًا لحراس المرمى، وأحمد صفا مديرًا إداريًا، وأحلام أبو الخير أخصائي تأهيل.

ويشرف على الكرة النسائية بالنادي الكابتن مجدي مصطفى، بينما يقود قطاع الناشئين الكابتن يسري عبد الغني ويعاونه الكابتن عبد الفتاح صالح، في حين يشرف على قطاع الكرة بنادي المقاولون العرب المهندس محمد عادل فتحي نائب رئيس النادي.