قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضياء رشوان: حسابات غير مصرية تقف وراء حملات الإساءة لدول الخليج على مواقع التواصل
إيران تعلن القبض على 30 شخصا بتهم التجسس لصالح إسرائيل وأمريكا
عضو مجلس إدارة الأهلي السابق: زيزو لم يصنع الفارق وتسبب في أزمات داخل الفريق
رغم الارتفاع العالمي.. ضعف السيولة يضغط على أسعار الذهب في مصر
قطع الإنترنت أثناء امتحانات الثانوية العامة .. 10 صعوبات تواجه التنفيذ
سعر الذهب الآن.. عيار 21 يحلق عند مستوى 7450 جنيها
إسرائيل: سننسق مع واشنطن توقيت وآلية إنهاء الحرب مع إيران
توروب يحسم قراره.. من يحرس عرين الأهلي أمام الترجي التونسي
صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل
مفتي الجمهورية: الأمم القوية هي التي تتعلَّم من انكساراتها وتعيد البناء من جديد
الصحة: تشميع عيادة ضياء العوضي وإلغاء ترخيصه لنشر معلومات علاجية مضللة
مقتل رئيس قوات الباسيج الإيرانية في هجوم مشترك لإسرائيل وأمريكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيدات المقاولون يفرضن التعادل على البنك الأهلي خارج الديار.. وإشادة بالأداء القوي للفريق

سيدات المقاولون يفرضن التعادل على البنك الأهلي خارج الديار.. وإشادة بالأداء القوي للفريق
سيدات المقاولون يفرضن التعادل على البنك الأهلي خارج الديار.. وإشادة بالأداء القوي للفريق
حسام الحارتي

فرض فريق الكرة الأول للسيدات بنادي المقاولون العرب تعادلًا سلبيًا على مضيفه فريق البنك الأهلي في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الـ21 من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم للسيدات.


وشهد اللقاء أداءً مميزًا من سيدات ذئاب الجبل، حيث قدّم الفريق عرضًا قويًا طوال مجريات المباراة وكان الطرف الأكثر خطورة والأقرب إلى خطف نقاط اللقاء الثلاث، إلا أن اللمسة الأخيرة حالت دون ترجمة الفرص إلى أهداف لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.
من جانبه، وجّه الكابتن مجدي مصطفى المشرف العام على الكرة النسائية بنادي المقاولون العرب الشكر للجهاز الفني واللاعبات على المستوى المتميز الذي ظهر به الفريق خلال مواجهة البنك الأهلي، مؤكدًا أن اللاعبات قدمن مباراة كبيرة وتحلين بروح قتالية عالية، وكان الفريق الأقرب لتحقيق الفوز.


وفي السياق ذاته، أعربت الكابتن هبة رزق المدير الفني لفريق سيدات المقاولون العرب عن رضاها بالأداء الذي ظهر به الفريق خلال اللقاء، مشيرة إلى أن الجهاز الفني يعمل على مواصلة تقديم العروض القوية خلال الفترة المقبلة، من أجل المنافسة على مركز متقدم في جدول ترتيب المسابقة.


ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات المقاولون العرب كلًا من: هبة رزق مديرًا فنيًا، ومحمد زيادة مدربًا عامًا، وعمر شكر مدربًا لحراس المرمى، وأحمد صفا مديرًا إداريًا، وأحلام أبو الخير أخصائي تأهيل.
ويشرف على الكرة النسائية بالنادي الكابتن مجدي مصطفى، بينما يقود قطاع الناشئين الكابتن يسري عبد الغني ويعاونه الكابتن عبد الفتاح صالح، في حين يشرف على قطاع الكرة بنادي المقاولون العرب المهندس محمد عادل فتحي نائب رئيس النادي.

المقاولون العرب سيدات المقاولون العرب دوري السيدات اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

اسعار الدواجن اليوم

بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

أسعار البنزين الجديدة

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

الدكتور مصطفى مدبولي

التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل

اسطوانة الغاز

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار اليوم.. فيديو

المتهم

قرار عاجل من المحكمة بشأن واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس

اسعار البنزين الجديدة

ارتفاع 3 جنيهات.. أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة اليوم

ترشيحاتنا

صواريخ إيران

البرلمان الإيراني: إذا شنت إسرائيل وأمريكا حربا على البنية التحتية سترد إيران بالمثل

جنوب لبنان

يونيفيل: عشرات الآلاف من سكان جنوب لبنان نزحوا من منازلهم بسبب الهجمات الإسرائيلية

جانب من الحلقة

اختارت مصر مثوىً لها.. وللنساء نصيب يستعرض قصة السيدة نفيسة بنت الحسن

بالصور

قبل العيد.. طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة

طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة..
طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة..
طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة..

الوحدة الصامتة.. كيف تؤثر العزلة على الصحة النفسية للإنسان؟

الوحدة الصامتة.. كيف تؤثر العزلة على الصحة النفسية للإنسان؟
الوحدة الصامتة.. كيف تؤثر العزلة على الصحة النفسية للإنسان؟
الوحدة الصامتة.. كيف تؤثر العزلة على الصحة النفسية للإنسان؟

حملات رقابية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بالشرقية

مخبز
مخبز
مخبز

ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟

ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟
ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟
ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟

فيديو

مي عز الدين

أول تعليق من مي عز الدين بعد العملية الجراحية وخروجها من المستشفى

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد