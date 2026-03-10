طيران الخليج تفتح باب التسجيل لرحلات محدودة للمسافرين المؤهلين للسفر من وإلى البحرين

أعلنت شركة طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، عن تشغيل رحلات محدودة اعتبارا من غد الأربعاء، وذلك انطلاقا من مطار الملك فهد الدولي بالدمام (المملكة العربية السعودية) نحو كل من لندن (مطار هيثرو)، ومومباي (مطار تشاتراباتي شيفاجي)، وبانكوك (مطار سوفارنابومي).

وأوضحت الناقلة، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أن هذا الإجراء يأتي في ظل استمرار التعليق المؤقت للرحلات من وإلى مملكة البحرين نتيجة إغلاق المجال الجوي للمملكة.

وأشارت إلى أن هذه الرحلة مخصصة للمسافرين الذين يستوفون متطلبات الدخول أو الخروج من مملكة البحرين، ويمكن التسجيل من خلال الرابط المخصص لذلك، حيث يتطلب من المسافرين المؤهلين بالسفر عليها تزويد بيانات سفرهم وطلب حجز مؤكد.

وأكدت أن طيران الخليج سيتكفل بنقل المسافرين الحاصلين على حجوزات مؤكدة بين البحرين ومطار الدمام، مطالبة بعدم التوجه إلى محطة المغادرة ما لم يكن لديهم حجز مؤكد للسفر.

ودعت المسافرين إلى زيارة الموقع الإلكتروني gulfair.com أو استخدام تطبيق طيران الخليج على الهواتف الذكية للاطلاع على آخر مستجدات الرحلات.