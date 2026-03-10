قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأوقاف: تخصيص 6626 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك على مستوى الجمهورية
بث مباشر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين ليلة 22 رمضان بالسعودية
قائد قوات بحرية الحرس الثوري الإيراني: لا يحق لأي سفينة مرتبطة بالمعتدين المرور عبر مضيق هرمز
مؤسسة "أبو العينين" تستضيف بطلات التعافي من السرطان في حفل إفطار بحضور نبيلة مكرم
الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا برئيس الجمهورية اللبنانية
لتعزيز الدعم الاجتماعي| صرف منحة رمضان وعيد الفطر للعمالة غير المنتظمة 2026.. وخبير يعلق
دعاء ليلة القدر 21 رمضان.. أفضل الأدعية المستجابة في أول الليالي الوترية
وزير الخارجية الألماني: الحرب على إيران لا يجب أن تغطي الكارثة الإنسانية في غزة
ضياء رشوان: حسابات غير مصرية تقف وراء حملات الإساءة لدول الخليج على مواقع التواصل
إيران تعلن القبض على 30 شخصا بتهم التجسس لصالح إسرائيل وأمريكا
عضو مجلس إدارة الأهلي السابق: زيزو لم يصنع الفارق وتسبب في أزمات داخل الفريق
رغم الارتفاع العالمي.. ضعف السيولة يضغط على أسعار الذهب في مصر
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

بالحجاب.. أيتن عامر تخطف الأنظار في أحدث ظهور على إنستجرام

أيتن عامر
أيتن عامر
باسنتي ناجي

شاركت الفنانة أيتن عامر صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام عبر خاصية الاستوري. 

أيتن عامر 

وظهرت أيتن عامر في الصورة بالحجاب وعباية سوداء في أحدث ظهور، ونالت إعجاب متابعهيا. 

شهدت الحلقة الخامسة عشر والأخيرة من مسلسل “كلهم بيحبوا مودي” ، العديد من المفاجآت .

بدأت الحلقة بمحاولة مودي (ياسر جلال) لإيجاد حل لأزمته المالية وانقاذ شركته من الأفلاس وبالفعل ينجح فى ذلك ويبدأ شراكة جديدة.

وفاجأت ميرا (جوري بكر) مودي بأنها هى التى تسببت فى مشاكله مع طليقته هالة (هدي الإتربي) وأنها أبلغت شيماء (ايتن عامر) بكل الحقيقة وأن مودي فقط يريد استغلالها وعرضت عليه الزواج مقابل أن تحل له جميع مشاكله المالية لكنه رفض العرض وطردها.

وانتهت الحلقة بزيارة شيماء لمنزلها لتأخد أغراضها قبل ان تنفصل بشكل رسمي عن مودي ، لكن فجأتها هالة بأنها اشترت فيلا مودي وتزوجت ، واختتمت أحداث الحلقة بمشهد رومانسي بين شيماء ومودي بعد أن عادا لبعض مجددا .

مسلسل كلهم بيحبوا مودي

ويُعد مسلسل «كلهم بيحبوا مودي» من الأعمال الدرامية التي تراهن على الكوميديا الاجتماعية الهادفة، حيث يناقش عددًا من القضايا الإنسانية، في إطار خفيف، وبأسلوب كوميدي جذاب، وسط توقعات بتحقيقه صدى واسعا عند عرضه.

ويشارك في بطولة المسلسل، نخبة كبيرة من نجوم الفن، أبرزهم: ميرفت أمين، آيتن عامر، سلوي عثمان ، مصطفى أبو سريع، يوسف منصور، هدى الإتربي، مي سليم، جوري بكر، إيمان يوسف، إلى جانب عدد كبير من الفنانين.

