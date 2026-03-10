بالحجاب.. أيتن عامر تخطف الأنظار في أحدث ظهور على إنستجرام

شاركت الفنانة أيتن عامر صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام عبر خاصية الاستوري.

أيتن عامر

وظهرت أيتن عامر في الصورة بالحجاب وعباية سوداء في أحدث ظهور، ونالت إعجاب متابعهيا.

شهدت الحلقة الخامسة عشر والأخيرة من مسلسل “كلهم بيحبوا مودي” ، العديد من المفاجآت .

بدأت الحلقة بمحاولة مودي (ياسر جلال) لإيجاد حل لأزمته المالية وانقاذ شركته من الأفلاس وبالفعل ينجح فى ذلك ويبدأ شراكة جديدة.

وفاجأت ميرا (جوري بكر) مودي بأنها هى التى تسببت فى مشاكله مع طليقته هالة (هدي الإتربي) وأنها أبلغت شيماء (ايتن عامر) بكل الحقيقة وأن مودي فقط يريد استغلالها وعرضت عليه الزواج مقابل أن تحل له جميع مشاكله المالية لكنه رفض العرض وطردها.

وانتهت الحلقة بزيارة شيماء لمنزلها لتأخد أغراضها قبل ان تنفصل بشكل رسمي عن مودي ، لكن فجأتها هالة بأنها اشترت فيلا مودي وتزوجت ، واختتمت أحداث الحلقة بمشهد رومانسي بين شيماء ومودي بعد أن عادا لبعض مجددا .

مسلسل كلهم بيحبوا مودي

ويُعد مسلسل «كلهم بيحبوا مودي» من الأعمال الدرامية التي تراهن على الكوميديا الاجتماعية الهادفة، حيث يناقش عددًا من القضايا الإنسانية، في إطار خفيف، وبأسلوب كوميدي جذاب، وسط توقعات بتحقيقه صدى واسعا عند عرضه.

ويشارك في بطولة المسلسل، نخبة كبيرة من نجوم الفن، أبرزهم: ميرفت أمين، آيتن عامر، سلوي عثمان ، مصطفى أبو سريع، يوسف منصور، هدى الإتربي، مي سليم، جوري بكر، إيمان يوسف، إلى جانب عدد كبير من الفنانين.