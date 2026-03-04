قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البابا تواضروس الثاني في عظته الأسبوعية: التوبة لا تعرف زمانًا ولا مكانًا
ليلة 15 رمضان.. الجامع الأزهر يستقبل آلاف المصلين لأداء صلاتي العشاء والتراويح
مي عمر نجمة رمضان الأولى.. ومحمد سامي يؤكد: «الست موناليزا» رقم 1 على شاهد من البداية حتى النهاية
سماع دوي انفجارات في شمال طهران وتبريز
"الرجوع هو الحرية".. عظة روحية لقداسة البابا تواضروس في المقر البابوي
قد يغيب عن مونديال 2026.. قلق في ريال مدريد بسبب إصابة مبابي
ساكا يقود هجوم أرسنال ضد برايتون في الدوري الإنجليزي
ببيان رسمي.. "البترول" تنفي صلة مصر بناقلة الغاز المنكوبة قبالة سواحل ليبيا
من رسومات الطفولة إلى عالم الأزياء.. ماري لويس بشارة تحكي كيف وُلد حلم التصميم؟
هل يجوز إرسال زكاة الفطر لبلد آخر؟.. الإفتاء توضح ضوابط نقلها
رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية
تقارير: رحيل الركراكي عن تدريب منتخب المغرب نهائيا
فن وثقافة

مسلسل كلهم بيحبوا مودي الحلقة 15.. زواج هدى الإتربي ونهاية غير متوقعة بين ياسر جلال وأيتن عامر

ياسر جلال
ياسر جلال
تقى الجيزاوي

شهدت الحلقة الخامسة عشر والأخيرة من مسلسل “كلهم بيحبوا مودي” ، العديد من المفاجآت .

وبدأت الحلقة بمحاولة مودي (ياسر جلال) لإيجاد حل لأزمته المالية وانقاذ شركته من الأفلاس وبالفعل ينجح فى ذلك ويبدأ شراكة جديدة.

وفاجأت ميرا (جوري بكر) مودي بأنها هى التى تسببت فى مشاكله مع طليقته هالة (هدي الإتربي) وانها ابلغت شيماء (ايتن عامر) بكل الحقيقة وان مودي فقط يريد استغلالها وعرضت عليه الزواج مقابل ان تحل له جميع مشاكله المالية لكنه رفض العرض وطردها.

وانتهت الحلقة بزيارة شيماء لمنزلها لتأخد اغراضها قبل ان تنفصل بشكل رسمي من مودي ، لكن فجأتها هالة بأنها اشترت فيلا مودي وتزوجت ، واختتمت احداث الحلقة بمشهد رومانسي بين شيماء ومودي بعد ان عادوا لبعض مجددا .

مسلسل كلهم بيحبوا مودي

ويُعد مسلسل «كلهم بيحبوا مودي» من الأعمال الدرامية التي تراهن على الكوميديا الاجتماعية الهادفة، حيث يناقش عددًا من القضايا الإنسانية، في إطار خفيف، وبأسلوب كوميدي جذاب، وسط توقعات بتحقيقه صدى واسعا عند عرضه.

ويشارك في بطولة المسلسل، نخبة كبيرة من نجوم الفن، أبرزهم: ميرفت أمين، آيتن عامر، سلوي عثمان ، مصطفى أبو سريع، يوسف منصور، هدى الإتربي، مي سليم، جوري بكر، إيمان يوسف، إلى جانب عدد كبير من الفنانين.

مسلسل “كلهم بيحبوا مودي ياسر جلال جوري بكر

