مساعد الرئيس الروسي: مباحثات بوتين وترامب تناولت قضايا دولية مهمة

قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إن مباحثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب تناولت عددا من القضايا المهمة للغاية المتعلقة بالتطورات الحالية للوضع الدولي.

وأضاف في تصريح وزعته سفارة روسيا بالقاهرة أن المباحثات ركزت بشكل خاص على الوضع المحيط بالصراع مع إيران، وكذلك على المفاوضات الثلاثية الجارية بشأن التسوية الأوكرانية، والتي تُعقد بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة.

ووصف المحادثة الهاتفية التي استمرت ساعة بأنها اتسمت بطابع عملي وصريح وبنّاء، كما هو معتاد في الحوار بين الزعيمين الروسي والأمريكي ولم يتحدثا هاتفياً منذ فترة، إذ كان آخر اتصال بينهما في أواخر ديسمبر 2025.

وأضاف أن الرئيس الروسي طرح عدداً من الأفكار الرامية إلى التوصل في أقرب وقت إلى تسوية سياسية ودبلوماسية للصراع الإيراني، بما في ذلك في ضوء الاتصالات التي أُجريت مع قادة دول الخليج العربي، ومع رئيس إيران مسعود بزشكيان، وكذلك مع قادة عدد من الدول الأخرى.

وأكد في ختام تصريحه أن المحادثة كانت ثرية في مضمونها، ومن المؤكد أنها سيكون لها أثر عملي في مواصلة عمل البلدين على مختلف مسارات السياسة الدولية.