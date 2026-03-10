بعد تحريك أسعار البنزين | تكثيف الحملات على المواقف ومحطات الوقود بالوادي الجديد

نفذت محافظة الوادي الجديد حملات مكبرة للمرور على مواقف سيارات الأجرة وخطوط السير الداخلية والخارجية، إلى جانب محطات الوقود، للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة المقررة والإعلان عنها بوضوح، وضبط أي محاولات لاستغلال المواطنين أو مخالفة الأسعار الرسمية وذلك عقب تحريك أسعار المواد البترولية، واعتماد تعريفة الأجرة الجديدة لخطوط السير الداخلية والخارجية بالمحافظة.

وذلك تنفيذا لتوجيهات حنان مجدي محافظ الوادي الجديد بتكثيف أعمال المتابعة والرقابة الميدانية؛ بما يكفل حماية حقوق المواطنين وضمان انتظام منظومة النقل والخدمات المرتبطة بها.



مراجعة انتظام العمل بالمواقف والتأكد من تعليق الملصقات

وقالت محافظة الوادي الجديد في بيان إن الحملات شملت مراجعة انتظام العمل بالمواقف والتأكد من تعليق الملصقات الإرشادية الخاصة بخطوط السير وتعريفة الأجرة المحددة، فضلًا عن متابعة توافر المواد البترولية والالتزام بأسعارها المعلنة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.