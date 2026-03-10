قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرارات عاجلة من الخطيب ضد فريق الأهلي
صلاة التهجد 2026 وليلة القدر اليوم.. كل ما تريد معرفته بـ50 حقيقة
طائرة الزمالك تواجه بتروجت في الدوري الممتاز .. غدا
دعاء ليلة القدر 21 رمضان لـ دار الإفتاء.. ردّد أفضل صيغة للدعاء المستجاب
كيفية صلاة التهجد في المنزل .. عدد ركعاتها ووقتها والسور التي تقرأ فيها ودعاؤها
راحوا قسم الشرطة ضاربين بعض بسبب كلب | خناقة مثيرة في مدينة بدر
الملّاك في ورطة .. توريث شقق الإيجار القديم بهذه الحالة
أسعار البنزين في أمريكا تتجاوز 3.50 دولار للجالون مع اضطراب سوق النفط
البيت الأبيض : الجيش الأمريكي يستهدف قدرات إيران الصاروخية بضربات جوية
ضاهر على رقبة ترامب .. أسباب الطفح الجلدي وطرق العلاج
بتوجيهات شيخ الأزهر.. الطالب الحسن حسام 16 سنة يؤم آلاف المصلين بالجامع الأزهر
الأرصاد: لا تنخدعوا بدفء النهار.. والحرارة تنخفض لأقل من 10 درجات في هذه المناطق
محافظات

بيطري الإسماعيلية ينفذ ندوات توعوية حول الأمراض المشتركة والوقاية منها بالمدارس والقرى

الإسماعيلية انجي هيبة

نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية،  ندوة توعوية بمدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية، تناولت التوعية بمرض السعار، وأعراضه على الحيوان والإنسان، وطرق انتقاله إلى الإنسان وخطورته، وكيفية التصرف السليم في حالة التعرض للعقر، مع توعية الطلاب بكيفية التعامل مع الكلاب الحرة وضرورة التوجه لأقرب مستشفى عام للحصول على المصل في حالة الإصابة.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، وبروتوكول التعاون بين مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية ومديرية التربية والتعليم؛ لرفع الوعي الصحي والثقافي لدى طلاب المدارس، واستمرارًا لتنفيذ الندوات الإرشادية تحت شعار "حملة السفير البيطري الصغير" وضمن منظومة "صحة واحدة"، تم تنفيذ عدد من الندوات التوعوية بعدد من مدارس وقرى المحافظة.

كما تضمنت الندوة التوعية بأهمية تطعيم الحيوانات الأليفة وترخيصها بالوحدات البيطرية التابعة لمديرية الطب البيطري، بالإضافة إلى التعريف بأهم الأمراض المشتركة التي تنتقل عن طريق الألبان واللحوم مثل السل والبروسيلا، وقد شهدت الندوة تفاعلًا ملحوظًا من الطلاب.

وفي سياق متصل، تم تنفيذ ندوة توعوية بالجمعية الزراعية بقرية أم عزام بالقصاصين حول مرض السعار، وأعراضه وطرق انتقاله إلى الإنسان، وأهمية التحصين الدوري للحيوانات الأليفة وترخيصها، مع التأكيد على سرعة التوجه إلى أقرب مستشفى عام للحصول على المصل في حالة التعرض للعقر.

كما تم تنفيذ ندوة توعوية بنطاق قرية الحمادة بمركز التل الكبير حول مرض إنفلونزا الطيور، تناولت طرق الوقاية منه، ومبادئ التربية المنزلية الآمنة للطيور، والطريقة الصحيحة للذبح الآمن والتخلص من مخلفات الذبح والطيور النافقة بطريقة سليمة لمنع انتشار الأمراض، مع التشديد على ضرورة إبلاغ أقرب وحدة بيطرية عند زيادة أعداد الطيور النافقة أو ظهور أي أعراض مرضية عليها، وتجنب احتكاك الأطفال والمرضى وكبار السن بالطيور الحية.

وأكدت مديرية الطب البيطري أن هذه الندوات تأتي في إطار جهودها المستمرة لنشر الوعي الصحي والوقائي بين المواطنين، وتعزيز مفاهيم الصحة العامة والوقاية من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

