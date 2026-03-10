بيطري الإسماعيلية ينفذ ندوات توعوية حول الأمراض المشتركة والوقاية منها بالمدارس والقرى

نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية، ندوة توعوية بمدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية، تناولت التوعية بمرض السعار، وأعراضه على الحيوان والإنسان، وطرق انتقاله إلى الإنسان وخطورته، وكيفية التصرف السليم في حالة التعرض للعقر، مع توعية الطلاب بكيفية التعامل مع الكلاب الحرة وضرورة التوجه لأقرب مستشفى عام للحصول على المصل في حالة الإصابة.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، وبروتوكول التعاون بين مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية ومديرية التربية والتعليم؛ لرفع الوعي الصحي والثقافي لدى طلاب المدارس، واستمرارًا لتنفيذ الندوات الإرشادية تحت شعار "حملة السفير البيطري الصغير" وضمن منظومة "صحة واحدة"، تم تنفيذ عدد من الندوات التوعوية بعدد من مدارس وقرى المحافظة.

كما تضمنت الندوة التوعية بأهمية تطعيم الحيوانات الأليفة وترخيصها بالوحدات البيطرية التابعة لمديرية الطب البيطري، بالإضافة إلى التعريف بأهم الأمراض المشتركة التي تنتقل عن طريق الألبان واللحوم مثل السل والبروسيلا، وقد شهدت الندوة تفاعلًا ملحوظًا من الطلاب.

وفي سياق متصل، تم تنفيذ ندوة توعوية بالجمعية الزراعية بقرية أم عزام بالقصاصين حول مرض السعار، وأعراضه وطرق انتقاله إلى الإنسان، وأهمية التحصين الدوري للحيوانات الأليفة وترخيصها، مع التأكيد على سرعة التوجه إلى أقرب مستشفى عام للحصول على المصل في حالة التعرض للعقر.

كما تم تنفيذ ندوة توعوية بنطاق قرية الحمادة بمركز التل الكبير حول مرض إنفلونزا الطيور، تناولت طرق الوقاية منه، ومبادئ التربية المنزلية الآمنة للطيور، والطريقة الصحيحة للذبح الآمن والتخلص من مخلفات الذبح والطيور النافقة بطريقة سليمة لمنع انتشار الأمراض، مع التشديد على ضرورة إبلاغ أقرب وحدة بيطرية عند زيادة أعداد الطيور النافقة أو ظهور أي أعراض مرضية عليها، وتجنب احتكاك الأطفال والمرضى وكبار السن بالطيور الحية.

وأكدت مديرية الطب البيطري أن هذه الندوات تأتي في إطار جهودها المستمرة لنشر الوعي الصحي والوقائي بين المواطنين، وتعزيز مفاهيم الصحة العامة والوقاية من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.