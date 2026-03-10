الإعلام بين نقل الحقيقة وتعزيز الاستقرار المجتمعى.. ندوة بإعلام الوادى الجديد

نظم مجمع اعلام الوادى الجديد اليوم الثلاثاء 10/3/2026 ندوة موسعة بمقر كلية الزراعة جامعة الوادى الجديد شارك فيها اعضاء هيئة التدريس من الاساتذة والمعيدين والهيئة المعاونة وعدد من الطلاب وبحضور وكلاء الكلية والدكتور احمد فاروق عميد كلية الهندسة.

استهل اللقاء جريس شنودة الاعلامى بالمجمع مؤكدا على الدور التوعوى للهيئة العامة للاستعلامات من خلال قطاع الاعلام الداخلى فى نشر الوعى لدى فئات المجتمع بتنظيم الندوات واللقاءات الحوارية التى تناقش القضايا الراهنة . واوضح ان هذه الندوة تاتى فى اطار حرص الهيئة على تعزيز الوعى الوطنى وفتح مساحات للحوار البناء حول دور الاعلام فى دعم استقرار المجتمع فى ظل الازمات العالمية الراهنة.

ومن جانبه تحدث الدكتور ايمن كساب عميد كلية الزراعة مؤكدا على اهمية الدور الذى تؤديه الرسالة الاعلامية فى هذه المرحلة الصعبة مشيرا الى ان الاعلام الواعى يسهم فى تشكيل الرأي العام ومواجهة الشائعات . واشاد بالتعاون المثمر بين الجامعة والهيئة العامة للاستعلامات والذى يسهم فى تنمية الوعى الوطنى لدى طلاب الجامعة وتعزيز روح المسؤولية والانتماء لديهم.

ومن جانبها تحدثت الدكتورة فاطمة طه استاذ الاعلام بكلية الاداب جامعة الوادى الجديد مؤكدة ان الاعلام يلعب دورا محوريا فى التعامل مع الازمات ، حيث لا يقتصر دوره على نقل المعلومات فحسب بل يمتد ليشمل دعم استقرار المجتمع وتعزيز الوعى العام .

واوضحت ان قوة تأثير الاعلام ترتبط بمدى قوة الاقتصاد واستقرار المجتمع لافتة الى ان الاعلام غير المسؤول ينشر القلق وعدم الاستقرار داخل المجتمعات .واشارت الى ان حروب الشائعات والمعلومات المضللة تمثل احد اخطر التحديات فى العصر الحديث.

مؤكدة ان مواجهتها تتطلب وعيا مجتمعيا وثقافة رقمية قادرة على التمييز بين الحقيقة والزيف . واختتمت حديثها بالتاكيد على ضرورة تقديم المعلومات الدقيقة فى الوقت المناسب والاعتماد على المصادر الرسمية الى جانب تبني خطاب اعلامى مسؤول يضع المصلحة الوطنية فى مقدمة اولوياته.واشارت إلى أن المسئولية تقع على المواطن في تحرى الدقة فى الاخبار المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي والرجوع إلى المصادر الموثقة والصفحات الرسمية خاصة في ظل الأوضاع الراهنة.

اعد وادار اللقاء جريس شنودة الاعلامى بمجمع الاعلام، تحت اشراف ازهار عبدالعزيز محمد مدير ادارة اعلام الوادى الجديد.