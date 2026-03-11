قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أميرة صابر: بنك الأنسجة مشروع إنساني بدعم الإفتاء لإنقاذ مرضى الحروق وليس لـ “ســلخ جلــود البشر” | فيديو
بتهمة سرقة بالإكراه.. فنانة شهيرة و4 متهمين يواجهون هذه العقوبة بالقانون
الخارجية الصينية: الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران لا تصب في مصلحة أي طرف
الحرب على إيران.. اختراق الموقع الإلكتروني لأكاديمية اللغة العبرية في إسرائيل
بلومبيرج: إيران تخسر ثلثي منصات إطلاق الصواريخ وأمريكا تفقد 7 مسيرات
السعودية تدمر 6 صواريخ استهدفت قاعدة الأمير سلطان.. وقطر تعترض هجومًا صاروخيًا
10 شهداء و5 جرحى في غارة إسرائيلية على بلدة تمنين في بعلبك شرقي لبنان
التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد
هيئة بحرية بريطانية: إصابة سفينة حاويات بمقذوف قرب مضيق هرمز
فاينانشيال تايمز: استمرار الحرب على إيران يشعل أزمة طاقة عالمية أكبر
5 أدعية فيها العجب.. داوم عليها في رمضان تتغير حياتك للأفضل
ليلة الأرقام التاريخية.. محمد صلاح يحطم رقم كاراجر.. وبايرن وأتلتيكو يكتبان المجد.. وأوسيمين يكسر الأفضلية التهديفية
ضبط 1600 كيلو لحوم مذبوحــ.ـة خارج المجــ.ـازر ومصنعات لحوم غير صالحة بالغربية

الغربية أحمد علي

رصدت لجان تفتيشية من مديرية الطب البيطرى بالغربية ، 1600كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة " رنجة" ، غير صالحة للاستهلاك الأدمى ومجهولة البيانات والمصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر ، مطروحة ومتداولة في الأسواق بمراكز المحافظة.

كانت الدكتورة نعمة عارف مصطفى مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد كلفت لجان تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية بقيادة الدكتور الشربينى عطالله مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية وضمت الإدارات البيطرية  بمراكز المحافظة ، وإحكاما للرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مركز ومدن المحافظة، وذلك تنسيقا مع مباحث تموين الغربية وشرطة المسطحات والبيئة، ومفتشى مديرية التموين وفرع هيئة سلامة الغذاء.

وأسفر مرور اللجان عن ضبط 1600 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم غير صالح للاستهلاك الأدمى ودواجن وأسماك مدخنة " رنجة" مجهولة المصدر و بيانات وجزء منها غير صالح للاستهلاك والجزء الأخر يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك.

وتم التحفظ علي المضبوطات وتحريزها وسحب عينات منها لتحليها للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمه، وتحرير محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

