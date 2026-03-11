الشعب الجمهوري يعقد ندوة نقاشية بعنوان "مشروع قانون حماية الطفل من المؤثر الرقمي"

نظم حزب الشعب الجمهوري ندوة نقاشية بعنوان "مشروع قانون حماية الطفل من المؤثر الرقمي وتنظيم وسائل التواصل الرقمية"، استضاف خلالها لفيف من القيادات الحزبية والتيارات السياسية وممثلي الوزارات، وذلك بحضور النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، والنائب طارق الطويل رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، في إطار حرص الحزب على فتح حوار مجتمعي موسع حول القضايا التشريعية ذات الصلة بالمجتمع، ومواكبة التطورات المتسارعة في مجال الفضاء الرقمي وتأثيراته على الأطفال والنشء.

جاء هذا بحضور كل من النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، النائب كريم بدر(مستقبل وطن)، النائب أحمد خالد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر، النائب إيهاب منصور عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، النائبة فاطمة عادل عن حزب العدل، ومن ممثلي الوزارات كل من الدكتور أحمد عبدالتواب الخطيب مدير المكتب الفني لنائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، المستشار كريم قلاوي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، الدكتور مصطفى ثابت خبير ذكاء اصطناعي بالتطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، المهندس أحمد بهيج، والمهندس محمد عبدالرحمن "أخصائيان مشروعات بالتطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي".



استهلت الندوة بكلمة ترحيبية للنائب إيهاب وهبة، رحب خلالها بالحضور من القيادات الحزبية وممثلي التيارات السياسية المختلفة، مؤكدًا أهمية فتح حوار مجتمعي موسع حول التشريعات المرتبطة بالفضاء الرقمي، خاصة في ظل التوسع الكبير في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها المباشر على الأطفال والنشء

فيما أكد النائب طارق الطويل ضرورة وجود إطار تشريعي متكامل يحقق التوازن بين حرية استخدام المنصات الرقمية وضمان حماية المجتمع من أي ممارسات أو محتوى قد يضر بالنشء.

وفي سياق متصل، استعرض النائب مصطفى البهي عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أبرز المحاور التي تخص مشروع قانون "حماية الطفل من المؤثر الرقمي وتنظيم وسائل التواصل الرقمية"، والذي سبق أن تقدم به باسم الحزب خلال أولى جلسات الاستماع بلجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس.

على الجانب الآخر، تناولت الندوة التي أدارها النائب كريم سالم نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، عددًا من المحاور المهمة المرتبطة بمشروع القانون، حيث ناقش المشاركون ضرورة سد الفجوات في الإطار التشريعي القائم واستكمال أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، بما يواكب التطورات المتسارعة في البيئة الرقمية ويضمن توفير حماية أكبر للأطفال من المخاطر المرتبطة باستخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

كما تطرق الحضور إلى أهمية التحول من سياسة رد الفعل بعد وقوع الضرر إلى نهج الوقاية المسبقة لحماية الطفل رقميًا، من خلال وضع ضوابط واضحة لاستخدام الأطفال للمنصات الرقمية، وتفعيل آليات رقابية وتشريعية تسهم في الحد من تعرضهم للمحتوى الضار أو غير المناسب.

وناقش المشاركون كذلك قضية استغلال الأطفال في صناعة المحتوى الرقمي والربح عبر المنصات المختلفة، مؤكدين ضرورة وضع إطار قانوني ينظم مشاركة الأطفال في المحتوى الرقمي ويمنع أي ممارسات قد تنطوي على استغلالهم أو الإضرار بحقوقهم.

كما تناولت الندوة مخاطر الألعاب الإلكترونية والخوارزميات الإدمانية التي قد تؤثر سلبًا على الأطفال والنشء، حيث شدد المتحدثون على أهمية وضع ضوابط تحد من تأثير هذه الخوارزميات وتحمي الأطفال من الانجراف إلى سلوكيات إدمانية قد تؤثر على صحتهم النفسية والاجتماعية.

وتطرق الحضور أيضًا إلى أهمية حماية الفرد والأسرة والمرأة من جرائم الابتزاز الرقمي والتنمر الإلكتروني والسب والقذف والتشهير عبر المنصات الرقمية، مؤكدين ضرورة وجود آليات قانونية واضحة للتعامل مع هذه الجرائم وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطرها، إلى جانب وضع ضوابط وقوانين للمؤثرين وصناع المحتوى.

كما ناقشت الندوة أهمية تعزيز شفافية المنصات الرقمية العاملة داخل السوق المصري، وضرورة التزامها بالأطر القانونية المنظمة لنشاطها، بما يضمن حماية المستخدمين وتحقيق التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية المجتمعية.

واختتمت الندوة بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار المجتمعي حول مشروع القانون، والاستفادة من مختلف الآراء والمقترحات المطروحة من قبل الخبراء والمتخصصين، بما يسهم في صياغة تشريع متوازن يواكب التطورات الرقمية المتسارعة ويضمن حماية الأطفال والمجتمع في آن واحد.