شهداء لقمة العيش.. مصرع 3 عمال وإصابة 11 في حادث انقلاب سيارة بمحور الضبعة

لقي 3 اشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرون، اليوم الأربعاء، إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل عدداً من العمال على محور الضبعة وتم نقل ضحايا الحادث لمستشفى العلمين.

تلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بمطروح إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق محور الضبعة بعد الكارتة بطريق البترول بمحافظة مطروح.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع الحادث وتم نقل ضحايا الحادث للستشفى ورفع آثار الحادث من الطريق.

واستقبلت مستشفى العلمين النموذجي 3 وفيات و11 مصاب وتم تحرير المحضر اللازم والجثث تحت تصرف تصرف النيابة ومفتش الصحة بمطروح .