الأردن: 141 رحلة جوية في يوم واحد بمطار الملكة علياء

أ ش أ

 أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردنية الكابتن ضيف الله الفرجات، أن حركة الطيران في مطار الملكة علياء الدولي تشهد حالة من الاستقرار خلال الثلث الأول من شهر مارس الجاري، رغم الأوضاع الإقليمية المحيطة.

وقال الفرجات إن البيانات التحليلية لحركة المطار خلال الفترة من بداية مارس وحتى 10 مارس الجاري أظهرت منحنى تصاعدياً في عدد الرحلات الجوية، مشيراً إلى أن يوم 6 مارس سجل 141 رحلة جوية بين قادمة ومغادرة، وهو ما يعكس استمرار نشاط الحركة الجوية.

وأوضح أن معدل التشغيل اليومي في المطار يتراوح ما بين 110 و130 رحلة جوية؛ خلال أغلب أيام هذه الفترة، في ظل جاهزية الكوادر الفنية والتشغيلية للتعامل مع حركة المسافرين بكفاءة.

وأضاف أن المؤشرات الحالية تعكس قدرة المطار على استعادة معدلات التشغيل السابقة التي كانت تصل إلى نحو 240 رحلة يومياً، خاصة مع تحسن حركة الطيران وعودة عدد من شركات الطيران لتشغيل رحلاتها إلى عمان.

وأشار رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني إلى أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية في المطار لضمان استمرار استقرار حركة الملاحة الجوية وتقديم خدمات آمنة وسلسة للمسافرين؛ بما يدعم مكانة الأردن كمركز إقليمي مهم للنقل الجوي.

