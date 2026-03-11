وكيل فينيسيوس يكشف حقيقة اقترابه من الانتقال للدوري السعودي

كشف تياجو فيرتاس، عضو الوكالة المسؤولية عن البرازيلي فينيسيوس جونيور، حقيقة اقتراب لاعب ريال مدريد من الانتقال للدوري السعودي.

وقال فيرتاس، في تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية: "لم يصلنا عرض رسمي من نادي أهلي جدة كما تردد.. كل ما تردد غير صحيح تمامًا".

وتابع: "في الوقت الحالي، لا يوجد أي تفكير من جانب فينيسيوس في الانتقال إلى الدوري السعودي".

وأضاف: "حدثت بالفعل مراسلات من أجل اللاعب منذ أكثر من عام، ولم تتكرر، وهي غير موجودة في الوقت الحالي".

واختتم: "فينيسيوس لا يستطيع التفكير في هذا الأمر حاليًا بسبب عقده مع ريال مدريد، وكذلك لأسباب أخرى تعود إليه".