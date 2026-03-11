كارولين عزمي: عشت قصة حب 4 سنوات كانت أول جرح في حياتي

كشفت الفنانة كارولين عزمي، تفاصيل الأزمة النفسية التي مرت بها في بداية حياتها، مؤكدة أن سبب دخولها في حالة اكتئاب كان تجربة عاطفية صعبة تعرضت لها في سن مبكرة.

سبب الاكتئاب

وقالت كارولين عزمي، خلال لقاءها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، إن سبب الاكتئاب الذي مرت به كان قصة حب كبيرة في حياتها، موضحة أنها كانت في الثالثة والعشرين من عمرها عندما انتهت تلك العلاقة، التي استمرت نحو أربع سنوات وكانت أول تجربة حب حقيقية بالنسبة لها.

وأضافت كارولين عزمي: «أنا كنت بحبه وأنا عندي 19 سنة، وكان الحب الأول في حياتي»، موضحة أن هذه العلاقة كانت مؤثرة للغاية بالنسبة لها، لكنها انتهت بشكل مفاجئ، مشيرة إلى أن الطرف الآخر هو من تركها دون مقدمات، قائلة: «هو اللي سبني، واختفى مرة واحدة، وكانت أول صدمة في حياتي».

بداية مسيرتها الفنية

ونوهت كارولين عزمي بأن هذه الواقعة حدثت في بداية مسيرتها الفنية، مؤكدة أن الشخص الذي ارتبطت به لم يكن من الوسط الفني، ولا تربطه أي علاقة بالمجال الفني، متابعة: «سبني فجأة واختفى، وبعد كده رجع قالي كان عندي مشاكل في البيت، وكأنه ما كانش في حياتي».

وأكدت كارولين عزمي أن هذه القصة كانت من أكثر التجارب المزعجة في حياتها، موضحة أنها شعرت وقتها بأنها لم تحصل على حقها المعنوي بعد ما حدث، قائلة إن هذه التجربة تركت أثرًا نفسيًا كبيرًا لديها، «أول جرح» في حياتها، مشيرة إلى أن هذا الشخص حاول التواصل معها مرة أخرى خلال الفترة الماضية، لكنه لم يتمكن من الوصول إليها.