قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجدي الهواري يشارك متابعيه بصورة له خلال أداء مناسك العمرة
محافظ البنك المركزي: احتياطي النقد الأجنبي عند مستويات "آمنة ومطمئنة"
إنفانتينو: ترامب يرحب بمشاركة إيران في كأس العالم
وفاة سائق وإصابة 4 آخرين بحادث تصادم سيارات على الطريق الأوسطي
كارولين عزمي: والدي رفض دخولي التمثيل وكان هيسحب ملفي من معهد الفنون المسرحية
بث مباشر صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر في ليلة 22 رمضان
تراجع سعر الدولار رسميًا الآن في البنوك.. وصل كام؟
احذروا الشبورة والرمال.. تفاصيل خريطة الطقس وتقلبات الساعات القادمة
بث مباشر شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين ليلة 23 رمضان
القوات المسلحة الإيرانية: في حال تهديد موانئنا فجميع موانئ المنطقة هدف مشروع لنا
رزان جمال: أرغب في العمل مع الفنان محمد رمضان.. وفيلم الأسد سيجمعني معه
حمزة عبد الكريم على رأس قائمة برشلونة لمواجهة لاكورنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كارولين عزمي: عشت قصة حب 4 سنوات كانت أول جرح في حياتي

الفنانة كارولين عزمي
الفنانة كارولين عزمي
محمد البدوي

كشفت الفنانة كارولين عزمي، تفاصيل الأزمة النفسية التي مرت بها في بداية حياتها، مؤكدة أن سبب دخولها في حالة اكتئاب كان تجربة عاطفية صعبة تعرضت لها في سن مبكرة.

سبب الاكتئاب

وقالت كارولين عزمي، خلال لقاءها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، إن سبب الاكتئاب الذي مرت به كان قصة حب كبيرة في حياتها، موضحة أنها كانت في الثالثة والعشرين من عمرها عندما انتهت تلك العلاقة، التي استمرت نحو أربع سنوات وكانت أول تجربة حب حقيقية بالنسبة لها. 

وأضافت كارولين عزمي: «أنا كنت بحبه وأنا عندي 19 سنة، وكان الحب الأول في حياتي»، موضحة أن هذه العلاقة كانت مؤثرة للغاية بالنسبة لها، لكنها انتهت بشكل مفاجئ، مشيرة إلى أن الطرف الآخر هو من تركها دون مقدمات، قائلة: «هو اللي سبني، واختفى مرة واحدة، وكانت أول صدمة في حياتي».

بداية مسيرتها الفنية

ونوهت كارولين عزمي بأن هذه الواقعة حدثت في بداية مسيرتها الفنية، مؤكدة أن الشخص الذي ارتبطت به لم يكن من الوسط الفني، ولا تربطه أي علاقة بالمجال الفني، متابعة: «سبني فجأة واختفى، وبعد كده رجع قالي كان عندي مشاكل في البيت، وكأنه ما كانش في حياتي».

وأكدت كارولين عزمي أن هذه القصة كانت من أكثر التجارب المزعجة في حياتها، موضحة أنها شعرت وقتها بأنها لم تحصل على حقها المعنوي بعد ما حدث، قائلة إن هذه التجربة تركت أثرًا نفسيًا كبيرًا لديها، «أول جرح» في حياتها، مشيرة إلى أن هذا الشخص حاول التواصل معها مرة أخرى خلال الفترة الماضية، لكنه لم يتمكن من الوصول إليها.

كارولين عزمي الفنانة كارولين عزمي أزمة الفنانين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

مدبولي

رسميا.. مجلس الوزراء يقرر موعد إجازة عيد الفطر المبارك

مرتبات شهر مارس 2026

التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد

زيادة المرتبات

الحكومة توضح| موعد الإعلان الرسمي عن زيادة المرتبات.. والقيمة النهائية للحد الأدنى للأجور

مشغولات ذهبية

تذبذب جديد.. سعر أعلى جرام ذهب اليوم الأربعاء

الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل

الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. التعليم تعلن رسمياً موعد بدايته

جيهان الشماشرجي

تحري الدقة.. بيان توضيحي لأزمة جيهان الشماشرجي بعد اتهامها بالسرقة

ترشيحاتنا

Apple watch

سيارات يمكن لساعة آبل فتحها بسهولة.. وطريقة إعدادها

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. Realme تطرح منافسا قويا لآيفون.. وأيسر تغزو الأسواق بكمبيوتر محمول

ميزات هاتف T5x 5G

لأصحاب الميزانية المحدودة ..إليك أفضل هاتف بالأسواق في 2026

بالصور

أمن الغربية يحرر 182 مخالفة مرورية لردع قائدي المركبات والسيارات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الكحك والبسكويت.. أضرار الإفراط في تناولهم خلال العيد

الكحك و البسكويت.. أضرار الافراط فى تناولهم فى العيد
الكحك و البسكويت.. أضرار الافراط فى تناولهم فى العيد
الكحك و البسكويت.. أضرار الافراط فى تناولهم فى العيد

مسلسل الكينج الحلقة 22 .. حنان مطاوع تقتل احمد كشك ومصطفى خاطر يبتزها

حنان مطاوع ومحمد عادل إمام
حنان مطاوع ومحمد عادل إمام
حنان مطاوع ومحمد عادل إمام

هاجر أحمد تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

.هاجر احمد تخطف الانظار بإطلالة كاجوال
.هاجر احمد تخطف الانظار بإطلالة كاجوال
.هاجر احمد تخطف الانظار بإطلالة كاجوال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد