قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصين تدعو إلى احترام سيادة الدول غير المشاركة في الحرب مع إيران
احتفالية تكريم حفظة القرآن الكريم بمركز ومدينة أبو صوير
أبو العينين: الحروب العالمية تفرض استراتيجية جديدة لتحويل التحديات إلى فرص لمصر
حارس الأهلي.. رنا أحمد تحذف استوري إعلان زواجها من محمد الشناوي
الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيرة بالمنطقة الشرقية
زعمت شهادته على زواجها من الشناوي.. كريم رزق الله يرد على رنا أحمد
أبو العينين: مصر رمانة ميزان المنطقة وتحتاج لخطة استراتيجية لمواجهة تداعيات الحرب
أبو العينين: نحتاج لخطة شاملة لتوطين الصناعات وتعظيم القيمة المضافة في ظل تداعيات الحرب
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يشن موجة واسعة من الهجمات على طهران
زد يحقق الفوز على مودرن سبورت بالدوري
بسبب مونوريل خط وادي النيل - 6 أكتوبر بالجيزة.. تحويلات مرورية لمواجهة الكثافات
التعليم العالي: إنشاء المنتزه التكنولوجي بالجامعات المصرية لتعزيز الابتكار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج السرطان.. حظك اليوم الخميس 12 مارس 2026: تجنب التسوق الفاخر

برج السرطان
برج السرطان
حياة عبد العزيز

برج السرطان (22 يونيو - 22 يوليو)، ويتميز مولود السرطان بأنه حدسي، عملي، لطيف، نشيط، فني، محب للخير، مهتم بشئون الآخرين.


 

تعرف على توقعات برج السرطان وحظك اليوم الخميس 12 مارس 2026 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال التقرير التالي.

برج السرطان وحظك اليوم الخميس 12 مارس 2026

ابحث عن فرص جديدة في العمل لضمان نموك المهني. خصص وقتًا للرومانسية أيضًا. قد تواجه بعض الصعوبات المالية اليوم، وقد تعاني من بعض المشاكل الصحية.

برج السرطان اليوم على الصعيد العاطفي 

عليك أن تكون مستعدًا لحلّ هذه المشاكل اليوم من المهم أيضًا مراعاة مشاعر الحبيب بعض العلاقات العاطفية عن بُعد تتطلب جهدًا أكبر اليوم ستلتقي بشخص مميز اليوم. اليوم أيضًا وقت مناسب لاتخاذ قرار بشأن الزواج.  

برج السرطان اليوم على الصعيد الصحي

ابدأ بحركات خفيفة كالمشي أو التمدد لتنشيط المفاصل وتصفية الذهن، اشرب كمية كافية من الماء واسترح عندما تشعر بالتعب، انتبه لوضعية جسمك أثناء العمل وخذ فترات راحة قصيرة من الشاشات. التنفس العميق البسيط يُخفف التوتر. 

برج السرطان وحظك اليوم على الصعيد المهني

قد توجد بعض المشاكل المالية، لكن الحياة اليومية لن تتأثر. يمكنك اختيار طريقة لحل مشكلة مالية مع صديق. تجنب التسوق الفاخر، وركز بدلاً من ذلك على الاستثمارات الآمنة. 

توقعات برج السرطان الفترة المقبلة 

 لا تدع غرورك يؤثر على مسؤولياتك المهنية تتطلب مشاريع ومهام الفريق منك بذل أقصى جهد. يجب على العاملين في قطاعات البنوك والمحاسبة والمالية توخي الحذر في النصف الثاني من اليوم.

برج السرطان حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم برج السرطان اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين بعد زيادتها؟

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

مدبولي

رسميا.. مجلس الوزراء يقرر موعد إجازة عيد الفطر المبارك

زيادة المرتبات

الحكومة توضح| موعد الإعلان الرسمي عن زيادة المرتبات.. والقيمة النهائية للحد الأدنى للأجور

استطلاع هلال شهر عيد الفطر

موعد استطلاع هلال شوال 1447هـ في مصر.. وهذا أول أيام عيد الفطر فلكيًا

الحد الأدنى للأجور

هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه؟.. الحكومة تجهزة مفاجأة كبرى والإعلان خلال أيام

الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا

5 أيام إجازة متتالية.. الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا

جيهان الشماشرجي

تحري الدقة.. بيان توضيحي لأزمة جيهان الشماشرجي بعد اتهامها بالسرقة

ترشيحاتنا

طقس الخميس 12 مارس 2026 في مصر.. ارتفاع الحرارة والصغرى بالقاهرة 13

طقس الخميس 12 مارس 2026 في مصر.. ارتفاع الحرارة والصغرى بالقاهرة 13

أزمة قانونية تواجه الفنانة جيهان الشماشرجي بعد قرار إحالتها للجنايات| إيه الحكاية؟

أزمة قانونية تواجه الفنانة جيهان الشماشرجي بعد قرار إحالتها للجنايات| إيه الحكاية؟

الأهلي

اتجاه لرحيل نجم الأهلي نهائيا عن الفريق.. ماذا حدث؟

بالصور

مكرونة ريجاتوني باللحمة المفرومة وصوص الطماطم

مكرونة ريجاتوني باللحمة المفرومة وصوص الطماطم
مكرونة ريجاتوني باللحمة المفرومة وصوص الطماطم
مكرونة ريجاتوني باللحمة المفرومة وصوص الطماطم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس فى العيد؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس فى العيد؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس فى العيد؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس فى العيد؟

وحش جيتور الجديد ‏G600‎‏ ‏يهدد عرش سيارات الطرق الوعرة

جيتور ‏G600‎‏
جيتور ‏G600‎‏
جيتور ‏G600‎‏

فيدرا تكشف تفاصيل ظهورها بمسلسل عين سحرية

فيدرا ويمنى بدراوي
فيدرا ويمنى بدراوي
فيدرا ويمنى بدراوي

فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي يحقق أعلى المشاهدات ومحمد إمام يمثل النجاح الحقيقي.. فيديو

لماذا تعذب الكلاب أمام الكاميرا

مراد مكرم يثير الجدل حول فيديوهات تــ.ـعذيـ.ــب الكلاب على السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد