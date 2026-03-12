قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصين تدعو إلى احترام سيادة الدول غير المشاركة في الحرب مع إيران
احتفالية تكريم حفظة القرآن الكريم بمركز ومدينة أبو صوير
أبو العينين: الحروب العالمية تفرض استراتيجية جديدة لتحويل التحديات إلى فرص لمصر
حارس الأهلي.. رنا أحمد تحذف استوري إعلان زواجها من محمد الشناوي
الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيرة بالمنطقة الشرقية
زعمت شهادته على زواجها من الشناوي.. كريم رزق الله يرد على رنا أحمد
أبو العينين: مصر رمانة ميزان المنطقة وتحتاج لخطة استراتيجية لمواجهة تداعيات الحرب
أبو العينين: نحتاج لخطة شاملة لتوطين الصناعات وتعظيم القيمة المضافة في ظل تداعيات الحرب
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يشن موجة واسعة من الهجمات على طهران
زد يحقق الفوز على مودرن سبورت بالدوري
بسبب مونوريل خط وادي النيل - 6 أكتوبر بالجيزة.. تحويلات مرورية لمواجهة الكثافات
التعليم العالي: إنشاء المنتزه التكنولوجي بالجامعات المصرية لتعزيز الابتكار
مرأة ومنوعات

برج القوس .. حظك اليوم الخميس 12 مارس 2026: قدر مشاعر شريكك

القوس
القوس
حياة عبد العزيز

برج القوس (من 23 نوفمبر إلى 21 ديسمبر)، يتمتع مواليده بشخصية متفائلة، محبة للمغامرة، وعاطفية بطبعها، كما أنهم قادرون على التعامل مع مختلف المواقف بمرونة وثقة.

وفيما يلي نستعرض توقعات برج القوس وحظك اليوم الخميس 12 مارس 2026 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

مشاهير برج القوس

من أبرز مواليد هذا البرج: ماجدة الرومي، كريم بنزيما، محمد سعد، ولبلبة.

توقعات برج القوس وحظك اليوم الخميس 12 مارس 2026

رغم وجود بعض المشاكل في العلاقة، إلا أنها ستستمر قوية لأنكما ستحلانها قبل نهاية اليوم. ابحث عن فرص عمل أخرى لإظهار قدراتك الثروة متوفرة، لكن الصحة ليست مثالية.

توقعات برج القوس في العمل

 تجنّب الوعود السريعة التي لا تستطيع الوفاء بها. اكتساب مهارة جديدة بسيطة سيفيدك في مهامك المستقبلية، حافظ على أدبك في الاجتماعات وأظهر تركيزاً ثابتاً؛ هذه الثقة الهادئة تجعل المديرين يلاحظون التغيير الإيجابي. 

برج القوس وحظك اليوم عاطفياً 

 قدّر مشاعر شريكك وفكّر في الارتقاء بعلاقتكما إلى مستوى أعمق. عليك أن تكون مستمعًا جيدًا اليوم. من الجيد أيضًا مراعاة تطلعات شريكك أثناء قضاء الوقت معًا. ستزداد بعض العلاقات قوةً اليوم. من الأفضل تجنّب الخلافات والمشاحنات..

برج القوس وحظك اليوم في الصحة

تجنب الحلويات الدسمة أو الوجبات الخفيفة المتأخرة خذ قسطًا قصيرًا من الراحة للتنفس عندما تشعر بالتوتر. إذا كنت تعاني من أي مشكلة صحية، استشر طبيبًا أو أحد كبار السن واتبع الإرشادات.

توقعات برج القوس خلال الفترة المقبلة

ابحث عن خيارات استثمارية ذكية، تشمل الأسهم والتداول والأعمال التجارية المضاربة. سيُدرّ عليك الاستثمار القديم عائدًا جيدًا، ويمكنك استخدامه لشراء أجهزة منزلية في النصف الثاني من اليوم.

