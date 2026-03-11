أمين عام الناتو يشيد بعلاقات الحلف مع مولدوفا ودعمها لأوكرانيا

أشاد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته بالعلاقات الوثيقة بين الحلف ومولدوفا، مؤكداً استمرار التعاون بين الجانبين في مجالات الإصلاح والدعم الأمني.

وخلال استقباله نائب رئيس وزراء مولدوفا ميهاي بوبشوي في مقر الحلف اليوم/الاربعاء/، قال روته إن الناتو ومولدوفا يتمتعان بعلاقة "ممتازة للغاية"، مشيراً إلى أن التعاون بين الطرفين يمتد لأكثر من 30 عاماً.

وأثنى روته على ما وصفه بقدرة مولدوفا على مواصلة مسارها الأوروبي رغم التحديات، لافتاً إلى أن الانتخابات التي جرت في البلاد جاءت في ظروف صعبة لكنها أسهمت في استمرار هذا التوجه.

كما أعرب الأمين العام للناتو عن تقديره لدعم مولدوفا لأوكرانيا، سواء من الناحية المعنوية أو العملية، مؤكداً أن الحلف يثمّن هذا الموقف.

وأضاف أن الناتو يتطلع إلى مواصلة العمل مع مولدوفا، خصوصاً في ظل تنفيذها برنامجاً طموحاً من الإصلاحات، مشيراً إلى أن الحلف مستعد لتقديم المساعدة كلما كان ذلك ممكناً.

وأكد روته أن قيادة مولدوفا “لديها العديد من الأصدقاء داخل هذا المبنى”، في إشارة إلى مقر الناتو، مشيداً بزيارة نائب رئيس الوزراء ومشاركته في تعزيز التعاون بين الجانبين.