من دراما رمضان إلى ساحات المحاكم| قانون الأحوال الشخصية يحسم أزمة رؤية الأبناء بعد الطلاق.. خبير نفسي يكشف التأثير الخفي لانفصال الوالدين على نفسية الأطفال
دعاء قيام الليل .. من أفضل أوقات الاستجابة فاغتنمها بهذه الكلمات
تحذير من شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق
فزع وارتباك.. قرار استخباراتي إسرائيلي يُدخل تل أبيب في كارثة غير محسوبة
البحرين تضبط خلية تجسس مرتبطة بإيران وتستهدف مواقع حيوية.. تفاصيل
ضبط شقيق فنانة شابة بمخدرات وسلاح.. وقرار عاجل من النيابة
وفاة بحار وإنقاذ 38 آخرين.. هجوم تخريبي يستهدف ناقلتي نفط بالعراق
من كورونا لأوكرانيا لإيران.. أبو العينين بملتقى الجبهة: نعيش أزمات مستوردة من الخارج كل سنتين
الضاحية الجنوبية في قبضة الموت.. 634 قتيلا في غارات إسرائيلية على بيروت
في مرحلة الحسم.. الأهلي يطلب حكامًا أجانب لمواجهتي الزمالك وبيراميدز
رقص بملابس خارجة.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة
توك شو

كارولين عزمي تكشف كواليس صدامها مع والدها بسبب التمثيل: هدد بسحب ملفي من معهد الفنون المسرحية

كارولين عزمي
كارولين عزمي

كشفت الفنانة كارولين عزمي عن تفاصيل بداية مشوارها الفني، والصعوبات التي واجهتها داخل أسرتها بعد قرارها دخول عالم التمثيل، مؤكدة أنها كانت الوحيدة بين أفراد عائلتها التي اختارت طريق الفن رغم رفض والدها في البداية.

مسارًا واضحًا يسير عليه

وأوضحت كارولين عزمي، خلال لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج حبر سري المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أنها لا تنتمي لعائلة فنية، وأن والدها كان يضع لكل واحد من أبنائه مسارًا واضحًا يسير عليه في حياته، مشيرة إلى أن أشقاءها التزموا بهذا الطريق، بينما اختارت هي أن تسلك مسارًا مختلفًا.

وأضافت أنها أخبرت والدها برغبتها في دخول مجال التمثيل، إلا أنه لم يكن مقتنعًا بالفكرة، وكان يرى أن هذا المجال لا يمثل خيارًا حقيقيًا لمستقبلها، وهو ما دفعه لرفض الأمر في البداية.

التقدم إلى المعهد العالي للفنون المسرحية

وتابعت الفنانة أنها قررت رغم ذلك التقدم إلى المعهد العالي للفنون المسرحية، لكنها لم تُقبل في المحاولة الأولى، قبل أن تنجح في العام التالي. وأكدت أنها شعرت بالخوف من إخبار والدها بسبب شخصيته الصارمة، لافتة إلى أن والدتها كانت الداعم الأكبر لها في تلك المرحلة.

وأشارت كارولين عزمي إلى أن إبلاغ والدها بخبر قبولها في المعهد تسبب في خلاف كبير بينهما، موضحة أنه هدد بسحب ملفها من المعهد، الأمر الذي شكّل صدمة كبيرة بالنسبة لها.

كما أوضحت أن والدها كان يتسم بالحزم الشديد في تربية أبنائه، مؤكدة أنه كان يعاقبهم على أي خطأ، لكنها أشارت إلى أنه لم يكن يضربها، موضحة أن العقاب كان يقتصر على إخوتها الذكور، بينما كانت هي وشقيقاتها يتعرضن لأساليب تربوية أخرى قائمة على الانضباط والصرامة.

