محمد عبد الجليل: قرعة الدوري متوازنة ولا تميل لأي فريق

حلل محمد عبدالجليل لاعب الأهلي السابق، عبر إذاعة راديو صوت الزمالك القرعة الجديدة للدوري، واصفًا إياها بـ«المتوازنة جدًا» موضحًا أنها لم تميل لصالح أي فريق بشكل واضح.



وأشار جاليليو إلى أن كل فريق يمتلك ميزات معينة وفي المقابل يواجه صعوبات، مؤكدًا أنه لا توجد ميزة كبيرة لفريق على حساب آخر.



وأضاف أن الزمالك سيحصل على جولة باي مبكر، على أن يخوض أول مباراة له ضد المصري، مؤكدًا أن فارق الجاهزية بين الفرق الكبيرة سيكون عاملًا مهمًا. وأوضح أن الأهلي وبيراميدز سيلتقيان مع بعضهما قبل مواجهة الزمالك، بينما سيكون الأبيض قادمًا من مباراة مع إنبي، مما يمنحه فرصة أفضل للاستعداد.



واختتم تحليله بالقول إن مباريات الكبار فيما بينهم، سواء بين الزمالك والأهلي أو الزمالك وبيراميدز، ستكون الحاسمة في تحديد شكل المنافسة على لقب الدوري.