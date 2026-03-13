قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير البترول: مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الغاز في غرب المتوسط
تطورات حالة هاني شاكر الصحية بعد جراحة القولون.. فيديو
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين
فرج عامر: الزواج السري أحد أسباب تراجع مستوى لاعبي كرة القدم
لأول مرة منذ احتلال القدس عام 1967.. المسجد الأقصى يغلق أبوابه في الجمعة الأخيرة من رمضان
وزير البترول: الاستعداد المبكر لتأمين احتياجات الصيف المقبل من الطاقة
إيران تطالب بسحب استضافة كأس العالم 2026 من الولايات المتحدة
إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص.. التفاصيل الكاملة وفقا لقانون العمل الجديد
استقالة المسلمة الوحيدة في اللجنة الاستشارية للحريات الدينية التابعة لـ ترامب
أزمة الطاقة.. أسعار النفط تقفز مجددا فوق مستوى 100 دولار للبرميل
الحرس الثوري الإيراني: قصفنا بصواريخ خيبر شكان مواقع إسرائيلية في القدس وتل أبيب وإيلات
العمل تفتح حوار لمناقشة طلبات بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابيةالعمالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

شائعة زواج محمد الشناوي.. خبير يكشف مفاجأة صادمة عن الصور المتداولة

رنا احمد ومحمد الشناوي
رنا احمد ومحمد الشناوي
أحمد العيسوي

خلال الساعات الماضية، تصدر اسم قائد النادي الأهلي وحارس مرمى منتخب مصر محمد الشناوي منصات التواصل الاجتماعي، بعد انتشار أنباء عن زواجه سرًا من فتاة ادعت ارتباطها الرسمي به. ومع تداول صور تجمع بين الطرفين ومنشورات متبادلة عبر “السوشيال ميديا”، انقسم الجمهور بين مصدق ومشكك، في وقت تحولت فيه القصة إلى حديث الساعة بين جماهير الكرة ورواد الإنترنت.

لكن مع تصاعد الجدل، دخل خبراء التكنولوجيا على خط الأزمة، ليكشفوا مفاجأة تتعلق بحقيقة الصور المتداولة، مؤكدين أن الأمر قد لا يتجاوز كونه محاولة للتضليل الرقمي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وفي الوقت نفسه، تحرك الشناوي قانونيًا لمواجهة ما وصفه بتشهير ونشر أخبار كاذبة، لتتحول القضية من مجرد شائعة إلكترونية إلى أزمة قانونية وإعلامية متكاملة.

بداية الأزمة.. “ستوري” غامضة تشعل مواقع التواصل

بدأت القصة عندما نشرت فتاة تُدعى رنا أحمد، وتصف نفسها بأنها “بلوجر”، منشورات عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت خلالها أنها متزوجة من محمد الشناوي بشكل سري. وأكدت في منشوراتها أن العلاقة بدأت بتعارف عادي، قبل أن تتطور إلى ارتباط رسمي وزواج، على حد قولها.

المنشور أثار موجة واسعة من التفاعل، خاصة بعد نشر صور قالت إنها تجمعها بحارس مرمى النادي الأهلي. ومع الانتشار السريع لهذه الصور، تحولت القصة إلى “تريند” في وقت قياسي، وبدأت التعليقات تتباين بين من يهنئ اللاعب على الزواج، ومن يشكك في صحة الرواية.

وكتبت الفتاة في أحد منشوراتها أنها التزمت الصمت لفترة طويلة احترامًا لنفسها، رغم تعرضها لتعليقات سلبية وانتقادات من بعض المتابعين. وأضافت أن العلاقة بينها وبين الشناوي كانت معروفة لدى أسرتها وأسرته، مؤكدة أنها لم تتحدث في البداية عن الأمر رغم ثقتها فيما قيل لها.

رواية الفتاة.. رسائل وتهديدات مزعومة

وفي منشور آخر، قالت الفتاة إن الأمور تغيرت بعد فترة، مشيرة إلى أنها تعرضت لضغوط كي تظل صامتة ولا تتحدث عن تفاصيل العلاقة. وأضافت أنها عندما فكرت في كشف الحقيقة بحسب روايتها تلقت تهديدات برفع قضايا تشهير ضدها.

وأكدت أنها تحتفظ برسائل ومقاطع فيديو عبر تطبيقات مثل “إنستجرام” و“واتساب”، قالت إنها تثبت صحة كلامها، مشيرة إلى أنها ستنشرها لاحقًا إذا لزم الأمر. وشددت على أن حديثها لا يهدف إلى إثارة الجدل أو جذب الانتباه، بل إلى الدفاع عن حقها، وفق تعبيرها.

هذه التصريحات زادت من حدة الجدل، ودفعت كثيرين للتساؤل عن حقيقة ما يجري خلف الكواليس، خاصة مع انتشار الصور التي اعتبرها البعض دليلاً على صحة كلامها.

خبير تقني يكشف الحقيقة.. الصور مفبركة

في خضم الجدل، خرج المهندس عمر محمد، الخبير في مجال الأمن السيبراني، ليحسم جانبًا مهمًا من القضية. وأكد أن الصور المتداولة التي تجمع بين محمد الشناوي والفتاة ليست حقيقية، موضحًا أنها مفبركة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

وأوضح الخبير أن أساليب التلاعب بالصور لم تعد تقتصر على برامج التعديل التقليدية مثل “الفوتوشوب”، بل تطورت إلى تقنيات أكثر تعقيدًا تعرف باسم “التزييف العميق” (Deepfake). وتعتمد هذه التقنيات على نماذج برمجية ضخمة يمكنها دمج ملامح شخصية عامة مع صورة أو مشهد مختلف تمامًا، ما يجعل الصورة تبدو حقيقية للوهلة الأولى.

وأضاف أن هذه الأدوات قادرة على محاكاة الإضاءة والظلال وحتى تفاصيل البشرة البشرية بدقة عالية، الأمر الذي يجعل اكتشاف التلاعب صعبًا بالنسبة للمستخدم العادي.

أدوات الذكاء الاصطناعي وراء الصور

وأشار الخبير إلى أن مثل هذه الصور يتم إنتاجها غالبًا عبر منصات معروفة لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي، مثل Stable Diffusion وMidjourney وGemini. وتعمل هذه الأنظمة عبر خوارزميات متقدمة قادرة على إنشاء صور واقعية للغاية بناءً على أوصاف أو نماذج موجودة مسبقًا.

ورغم الدقة الكبيرة لهذه التقنيات، إلا أنها تترك ما وصفه الخبير بـ“البصمات الرقمية”، وهي إشارات أو بيانات مخفية داخل ملف الصورة يمكن للمتخصصين تحليلها واكتشاف مصدرها الحقيقي.

وأوضح أن تحليل البيانات الوصفية (Metadata) للصورة يكشف أحيانًا نوع البرنامج أو الأداة المستخدمة في إنشائها، كما أن تحليل أنماط البكسل قد يظهر مناطق دمج غير طبيعية أو أطرافًا غير متناسقة في الصورة.

تحرك قانوني من الشناوي

على الجانب الآخر، لم يقف محمد الشناوي مكتوف اليدين أمام هذه الاتهامات. فقد كلف محاميه الخاص باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الفتاة التي ادعت الزواج منه، متهمًا إياها بالتشهير ونشر أخبار كاذبة.

وأكد اللاعب أنه لا يعرف هذه الفتاة من الأساس، وأن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يمت للحقيقة بصلة.

بيان رسمي من محامي اللاعب

وأصدر محامي محمد الشناوي بيانًا إعلاميًا أوضح فيه أنه، بصفته وكيلاً قانونيًا للاعب، سيقوم باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد من نشر أو روج لهذه الادعاءات.

وأشار البيان إلى أن هذه الأخبار الكاذبة تم نشرها بهدف التشهير باللاعب وتحقيق شهرة على حساب سمعته، مؤكدًا أن الفريق القانوني سيلاحق هذه الادعاءات التي وصفها بأنها غير أخلاقية ومفبركة بالكامل.

كما توجه البيان بالشكر إلى جماهير النادي الأهلي ومحبي اللاعب على دعمهم له خلال هذه الأزمة.

الشائعات الرقمية.. معركة الوعي في العصر الحديث

تكشف هذه الواقعة جانبًا مهمًا من واقع العالم الرقمي اليوم، حيث أصبحت الشائعات تنتشر بسرعة هائلة عبر الإنترنت، خاصة عندما تتعلق بشخصيات عامة أو نجوم رياضة وفن.

ومع التطور الكبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي، بات من السهل إنتاج صور أو مقاطع فيديو تبدو واقعية للغاية، ما يجعل التحقق من المعلومات ضرورة ملحة قبل تصديقها أو مشاركتها.

ويؤكد خبراء التكنولوجيا أن أفضل وسيلة لمواجهة هذا النوع من التضليل هي الاعتماد على المصادر الرسمية واستخدام أدوات التحقق من الصور، مثل خاصية البحث العكسي للصور، والتي يمكنها كشف ما إذا كانت الصورة قد تم تعديلها أو إنشاؤها رقميًا.

 

أزمة “زواج محمد الشناوي” تكشف بوضوح كيف يمكن لشائعة رقمية أن تتحول في ساعات قليلة إلى قضية رأي عام، خاصة عندما تتغذى على صور مفبركة ومنشورات غير موثقة. وبين روايات متضاربة وتحقيقات تقنية وتحركات قانونية، يبقى الدرس الأهم هو ضرورة التحقق من المعلومات قبل تداولها.
 

فالذكاء الاصطناعي، رغم قدرته الكبيرة على الابتكار والإبداع، قد يتحول أيضًا إلى أداة للتضليل إذا أسيء استخدامه. ومع اتساع الفضاء الرقمي، يبقى وعي المستخدم هو خط الدفاع الأول في مواجهة الشائعات وحماية الحقيقة.

محمد الشناوي الذكاء الاصطناعي تريند النادي الأهلي السوشيال ميديا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف مرتبات مارس 2026 في هذا الموعد قبل عيد الفطر.. جدول الأجور

صرف مرتبات مارس 2026 في هذا الموعد قبل عيد الفطر.. جدول الأجور

الفيديو المتداول

العربية النقل سويتها بالأرض .. قريب ضحية حادث المرج يكشف عن مأساة | خاص

الارصاد

عواصف ترابية وأمطار تضرب هذه المناطق.. و"الأرصاد" تُحذر من التقلبات الجوية

هانى شاكر

رفقة زوجته.. وصول هاني شاكر إلى باريس لتلقى العلاج

حالة الطقس

الأرصاد: تدهور الرؤية لأقل من 1000 متر في هذه المناطق اليوم

سعر الذهب

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات

الاهلي وبيراميدز

بسبب تضارب مواعيد الدوري.. خبير تحكيمي يهاجم قرعة الأهلي وبيراميدز

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 23 رمضان؟ هنيئاً لمن يفوز بها و7 دلائل تؤكد وقوعها

ترشيحاتنا

رجيم قاسي

رجيم قاسي يفقدك الوزن بسرعة.. بين الحلم والمخاطر

كفتة الحمراء

الكفتة الحمراء.. فطار بسيط بطعم زمان على سفرة رمضان

تشييع

أهالي قرية المنحاريت بديرب نجم يستعدون لتشييع جثـ.مان طفل عثر عليه مقـ.تولاً بالعاشر من رمضان

بالصور

مايان السيد تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعدد من أسر الشهداء

قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعددا من أسر الشهداء
قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعددا من أسر الشهداء
قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعددا من أسر الشهداء

قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تنظم لقاء وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل سيناء

قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تنظم لقاءا وحفل إفطار لعددا من شيوخ وعواقل سيناء
قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تنظم لقاءا وحفل إفطار لعددا من شيوخ وعواقل سيناء
قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تنظم لقاءا وحفل إفطار لعددا من شيوخ وعواقل سيناء

رجيم قاسي يفقدك الوزن بسرعة.. بين الحلم والمخاطر

رجيم قاسي
رجيم قاسي
رجيم قاسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد