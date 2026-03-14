حكم انتظار الجنازة حتى الانتهاء من صلاة التراويح.. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم انتظار الجنازة حتى الانتهاء من صلاة التراويح؟ فقد حضرت الجنازة أثناء صلاة العشاء في شهر رمضان الكريم. فهل تُصَلَّى الجنازة بعد الانتهاء من صلاة العشاء مباشرة، أم ننتظر بصلاة الجنازة حتى ننتهي من صلاة التراويح؟

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: إذا حضرت صلاة الجنازة أثناء أداء فريضة الصلاة أيًّا كانت تلك الفريضة فإنه ينتظر بصلاة الجنازة حتى انتهاء الصلاة المفروضة، ولا تقطع صلاة الفريضة لصلاة الجنازة، وبعد الانتهاء من صلاة الفريضة يصلي الإمام والمسلمون على الجنازة، ثم تحمل إلى مثواها الأخير.

وتابعت: وأما ما جاء بالسؤال من انتظار الجنازة حتى الانتهاء من صلاة التراويح: فنفيد بأن صلاة الجنازة في مثل هذه الحالة ودفنها أَوْلَى وتُقَدَّمُ على صلاة التراويح؛ لأن دفن الميت من الأمور التي يجب التعجيل بها إذا ما حضرت الجنازة كما ورد ذلك عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولأن وقت صلاة التراويح ممتدٌّ إلى أذان الفجر.

شروط صحة صلاة الجنازة

كشفت دار الإفتاء، عن شروط صحة صلاة الجنازة موضحة أن الصلاة على الجنازة من فروض الكفاية عند جماهير الفقهاء، وقد رغَّب الشرع الشريف فيها.

وأضافت دار الإفتاء في فتوى منشورة على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الشرع الشريف نَدَب اتباع الجنازة حتى تدفن؛ ويشترط لصحة صلاة الجنازة ما يشترط لصحة الصلوات المفروضة من وهي:

الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر طهارة البدن والثوب والمكان من النجاسات ستر العورة استقبال القبلة النية

كيفية أداء صلاة الجنازة

صلاة الجنازة لها أربع تكبيرات ويقال فيها: