مقتل 3 عناصر من الحشد الشعبي جراء هجوم أمريكي إسرائيلي في بغداد
الأزهر للفتوى الإلكترونية يشارك في إطلاق برنامج إحياء مسار العائلة المقدسة
انهيار أبنية وزيادة نشاط الهاكرز.. خبيرة فلك: مفاجآت خلال الساعات القادمة
التليفزيون الإيراني: تنفيذ الموجة 49 من "الوعد الصادق 4"
انفجار قرب مدرسة يهودية في أمستردام.. وإسرائيل: وباء معاداة السامية تفشى بهولندا
الشناوي: جاهزون لمواجهة الترجي.. وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية
الشناوي : بن رمضان قادر على مواجهة الضغوطات أمام فريق السابق
تشكيل فريق أوتوهو ضد الزمالك في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية
إلغاء رحلات البالون الطائر في الأقصر بسبب سرعة الرياح
أدعية ليلة القدر.. ردد الأدعية المأثورة عن النبي وتجمع خيري الدنيا والآخرة
بعد خسارته الانتخابات.. هاني ضاحي يشكر مهندسي مصر.. ويؤكد: تعرضت لحملة تشويه ممنهجة
رسميا.. سيد معوض مدربا عاما لفريق غزل المحلة
رئيس التحرير
طه جبريل
ريال مدريد يجهز لميركاتو تاريخي صيف 2026 "تقرير"

يستعد نادي ريال مدريد لصيف ساخن قد يشهد تغييرات كبيرة على مستوى الإدارة والفريق الأول، مع حديث متزايد عن خطة لإطلاق ثورة رياضية وإدارية خلال الأشهر المقبلة.

وأبرزت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، يواجه صيفًا مليئًا بالقرارات الحساسة، وسط مؤشرات على وجود توترات داخل الإدارة العليا، ما يضع النادي على أعتاب إعادة هيكلة شاملة.

وأوضحت يتمحور النقاش داخل أروقة النادي حول إدخال تغييرات جذرية في الإدارة الرياضية، بهدف إعادة توجيه المسار بعد موسم شهد تحديات عدة، أبرزها الفشل في التعاقد مع المدرب تشابي ألونسو لقيادة الفريق، إلى جانب الأداء المتذبذب للفريق الأول رغم بقائه في المنافسة على لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

من جانبها أشارت إذاعة "كادينا كوبيه" الإسبانية إلى أن ريال مدريد يضع ضمن أولوياته الصيف المقبل التعاقد مع قلب دفاع، وظهير، ولاعبي وسط، إضافة إلى جناح ومهاجم صريح، لضمان استمرار سيطرته محليًا وقاريًا، مع التركيز على ضم مواهب شابة تعوّض رحيل أسطورتين بحجم لوكا مودريتش وتوني كروس.

فيتينيا على رأس أولويات خط الوسط

وأكدت الإذاعة أن البرتغالي فيتينيا، نجم باريس سان جيرمان، يُعد الهدف الأول لإدارة بيريز لتعزيز خط الوسط بفضل مهاراته الكبيرة في صناعة اللعب، التي جعلته أحد أفضل صناع اللعب في العالم حاليًا.

ورغم اهتمام ريال مدريد الكبير، تواجه الصفقة صعوبة بسبب تمسك باريس سان جيرمان بلاعبه، الذي يركز حاليًا مع فريقه ويقلل من شائعات انتقاله إلى ملعب سانتياغو برنابيو.

هالاند ومهاجمون صغار على جدول الصفقات

وفي خط الهجوم، يظل النرويجي إيرلينج هالاند الهدف الرئيسي لتعزيز مركز رأس الحربة، حيث يراقب ريال مدريد وضع اللاعب في مانشستر سيتي، الذي يبدو مرتبطًا بقرار المدرب بيب جوارديولا بشأن مستقبله.

بالتوازي، يخطط النادي لاستعادة مهاجمه الشاب إندريك بعد انتهاء فترة إعارته الناجحة في ليون الفرنسي، وتفعيل بند إعادة الشراء في عقد نيكو باز، صانع ألعاب كومو الإيطالي، لتعزيز دكة البدلاء بعناصر قوية وواعدة.

ريال مدريد صفقات ريال مدريد ميركاتو ريال مدريد ميركاتو 2026 بيريز

حالة الطقس

عاصفة ترابية وأمطار غزيرة .. الأرصاد تكشف أخطر ساعات اليوم السبت

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تكشف موعد تحسن موجة الأتربة التي تضرب البلاد

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين؟

صورة ارشيفية

أمن الإسماعيلية يكشف لـ صدى البلد حقيقة سرقة سائق وجبات إفطار فتاة وصديقاتها

الترجي التونسي

جماهير الترجي التونسي تطلق حملة فريدة تدعم نجم الأهلي

أسعار الدواجن

آخر تحديث .. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالبورصة والأسواق

ذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 14-3-2026 | كل الأعيرة والجنيه

زعيم كوريا الشمالية

كوريا الشمالية تطلق 10 صواريخ في اتجاه البحر.. ماذا تقصد؟

أرشيفية

الإمارات تدين استهداف قنصليتها في كردستان العراق

أرشيفية

السفارة التركية في بغداد تحذر رعاياها من تدهور أمني خلال الأيام المقبلة

قصف عدواني للاحتلال

الصحة اللبنانية: 26 شهيدا و51 جريحا من المسعفين منذ بداية مارس

بالصور

قفطان لافت.. شيماء سيف تخطف الأنظار رفقة زوجها

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

إطلالة جذابة.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بظهورها

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

جيب شيروكي تعتمد على تويوتا لإطلاق سيارة هجينة

جيب شيروكي
جيب شيروكي
جيب شيروكي

مهندس يصنع نصف سيارة بمقعد واحد وسعر ضئيل.. صور

نصف سيارة
نصف سيارة
نصف سيارة

فيديو

المتهمون

ضبط 3 عاطلين سرقوا حقيبة يد من سيدة في الإسكندرية

المتهمان

أطلقا أعيرة نارية على المنزل.. التحقيق مع المتهمين بمحاولة إنهاء حياة قريبهما في قنا

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

