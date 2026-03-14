ريال مدريد يجهز لميركاتو تاريخي صيف 2026 "تقرير"

يستعد نادي ريال مدريد لصيف ساخن قد يشهد تغييرات كبيرة على مستوى الإدارة والفريق الأول، مع حديث متزايد عن خطة لإطلاق ثورة رياضية وإدارية خلال الأشهر المقبلة.

وأبرزت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، يواجه صيفًا مليئًا بالقرارات الحساسة، وسط مؤشرات على وجود توترات داخل الإدارة العليا، ما يضع النادي على أعتاب إعادة هيكلة شاملة.

وأوضحت يتمحور النقاش داخل أروقة النادي حول إدخال تغييرات جذرية في الإدارة الرياضية، بهدف إعادة توجيه المسار بعد موسم شهد تحديات عدة، أبرزها الفشل في التعاقد مع المدرب تشابي ألونسو لقيادة الفريق، إلى جانب الأداء المتذبذب للفريق الأول رغم بقائه في المنافسة على لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

من جانبها أشارت إذاعة "كادينا كوبيه" الإسبانية إلى أن ريال مدريد يضع ضمن أولوياته الصيف المقبل التعاقد مع قلب دفاع، وظهير، ولاعبي وسط، إضافة إلى جناح ومهاجم صريح، لضمان استمرار سيطرته محليًا وقاريًا، مع التركيز على ضم مواهب شابة تعوّض رحيل أسطورتين بحجم لوكا مودريتش وتوني كروس.

فيتينيا على رأس أولويات خط الوسط

وأكدت الإذاعة أن البرتغالي فيتينيا، نجم باريس سان جيرمان، يُعد الهدف الأول لإدارة بيريز لتعزيز خط الوسط بفضل مهاراته الكبيرة في صناعة اللعب، التي جعلته أحد أفضل صناع اللعب في العالم حاليًا.

ورغم اهتمام ريال مدريد الكبير، تواجه الصفقة صعوبة بسبب تمسك باريس سان جيرمان بلاعبه، الذي يركز حاليًا مع فريقه ويقلل من شائعات انتقاله إلى ملعب سانتياغو برنابيو.

هالاند ومهاجمون صغار على جدول الصفقات

وفي خط الهجوم، يظل النرويجي إيرلينج هالاند الهدف الرئيسي لتعزيز مركز رأس الحربة، حيث يراقب ريال مدريد وضع اللاعب في مانشستر سيتي، الذي يبدو مرتبطًا بقرار المدرب بيب جوارديولا بشأن مستقبله.

بالتوازي، يخطط النادي لاستعادة مهاجمه الشاب إندريك بعد انتهاء فترة إعارته الناجحة في ليون الفرنسي، وتفعيل بند إعادة الشراء في عقد نيكو باز، صانع ألعاب كومو الإيطالي، لتعزيز دكة البدلاء بعناصر قوية وواعدة.