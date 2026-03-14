أزمة محتملة بين ريال مدريد وفرنسا بسبب جاهزية مبابي قبل المباريات الدولية

يواجه نادي ريال مدريد أزمة مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بسبب كيليان مبابي، الذي يسعى للتعافي سريعًا من إصابته للمشاركة في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي، ثم مواجهة أتلتيكو مدريد في ديربي مدريد قبل التوقف الدولي في 23 مارس الجاري.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، يخطط مدرب فرنسا، ديدييه ديشامب، لاستدعاء مبابي لخوض مباراتين وديتين ضد البرازيل وكولومبيا في الولايات المتحدة، وهو ما يرتبط بأنشطة تجارية كبيرة للاعب قبل استضافة المونديال.

وقد يرفض ريال مدريد انضمام مبابي إذا قدم تقرير طبي يثبت إصابته، ما يمنحه فترة 10 أيام للتعافي، لكن الاتحاد الفرنسي يملك الحق في استدعائه لإجراء فحص طبي تحت إشراف أطبائه وفق لوائح فيفا.

ويبدو أن رغبة مبابي في العودة سريعًا تظهر رغبته في إثبات جاهزيته قبل المعسكر الدولي، لتجنب أي خلاف محتمل بين النادي والمنتخب الفرنسي.