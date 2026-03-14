إنتر ميلان يتقدم على أتالانتا بهدف إسبوزيتو في الشوط الأول من الدوري الإيطالي

أنهى فريق إنتر ميلان الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد أمام ضيفه أتالانتا، في المباراة المقامة على ملعب ملعب جوزيبي مياتزا، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإيطالي.

وجاء هدف التقدم لصالح إنتر ميلان في الدقيقة 25 عبر المهاجم فرانشيسكو إسبوزيتو، الذي استغل فرصة داخل منطقة الجزاء ليضع الكرة في الشباك ويمنح أصحاب الأرض الأفضلية مع نهاية الشوط الأول.

ودخل إنتر اللقاء بتشكيل يقوده المدرب كريستيان كيفو بطريقة (3-5-2)، حيث حرس المرمى يان سومر، بينما ضم خط الدفاع كلًا من يان أوريل بيسيك ومانويل أكانجي وكارلوس أوجوستو.

وفي خط الوسط تواجد كل من دينزل دومفريس ونيكولو باريلا وبيوتر زيلينسكي وسوتشيتش وفيديريكو ديماركو، بينما قاد الهجوم الثنائي ماركوس تورام وفرانشيسكو إسبوزيتو.

ويسعى إنتر ميلان لاستعادة نغمة الانتصارات بعد خسارته الأخيرة في ديربي الغضب أمام إيه سي ميلان، خاصة أنه يتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 67 نقطة، بفارق سبع نقاط عن غريمه التقليدي.

في المقابل، يطمح أتالانتا للعودة في الشوط الثاني والخروج بنتيجة إيجابية تعزز موقعه بين فرق المقدمة في جدول الترتيب.