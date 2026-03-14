موعد إياب الزمالك وأوتوهو بالكونفدرالية وقناة مجانية ناقلة

يستضيف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال نظيره فريق أوتوهو الكونغولي يوم الأحد المقبل في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية.



وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت مباراة الزمالك وأوتوهو الكونغولي في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية.



كما تذاع مباراة الزمالك وأوتوهو الكونغولي علي قناة أون تايم سبورت الأرضية في ربع نهائي كأس الكونفدرالية.



عاد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال من أدغال إفريقيا بتعادل ثمين في ربع نهائي كأس الكونفدرالية.



وتعادل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال مع نظيره فريق أوتوهو الكونغولي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما في إطار ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية.



افتتح فريق اوتوهو الكونغولي التسجيل في الشوط الأول مو ركلة حرة سددها تشارليز سكنت شباك محمد صبحي حارس مرمى الزمالك.



ونجح الفلسطيني عدي الدباغ في إدارة التعادل لصالح فريق الزمالك عقب استقباله تمريرة طولية أرسلها احمد ربيع ليسددها الفدائي في شباك الحارس الكونغولي.