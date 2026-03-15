الحمام المغربي في المنزل.. روتين جمال أساسي قبل العيد

الحمام المغربي من أفضل الطرق للعناية بالبشرة قبل العيد، لأنه يساعد على تنظيف الجسم بعمق والتخلص من الجلد الميت ليمنح البشرة نعومة ونضارة. ويمكن تطبيقه في المنزل بسهولة باتباع الخطوات التالية:

المكونات

صابون مغربي

ليفة مغربية

ماء ساخن

طمي أو غسول مغربي للجسم

زيت مرطب مثل زيت اللوز أو زيت جوز الهند

طريقة عمل الحمام المغربي في المنزل

1. فتح المسام بالبخار

ابدئي بالاستحمام بالماء الساخن لمدة 10 إلى 15 دقيقة حتى تتفتح مسام البشرة ويصبح الجلد رطبًا وجاهزًا للتنظيف.

2. توزيع الصابون المغربي

ضعي الصابون المغربي على الجسم بالكامل واتركيه من 5 إلى 10 دقائق حتى يعمل على تليين الجلد الميت.

3. الفرك بالليفة المغربية

استخدمي الليفة المغربية في فرك الجسم بحركات دائرية للتخلص من الجلد الميت والشوائب، وستلاحظين خروج طبقات الجلد بسهولة.

4. شطف الجسم جيدًا

اشطفي الجسم بالماء الدافئ للتخلص من بقايا الصابون والجلد الميت.

5. وضع الطمي المغربي

يمكن وضع الطمي على الجسم وتركه بضع دقائق ثم شطفه بالماء للحصول على بشرة أكثر نعومة.

6. ترطيب البشرة

في النهاية ضعي زيتًا مرطبًا أو كريمًا مغذيًا للحفاظ على نعومة البشرة.

نصيحة قبل العيد

يفضل عمل الحمام المغربي قبل العيد بيومين أو ثلاثة حتى تظهر البشرة بمظهر ناعم ومشرق يوم العيد.